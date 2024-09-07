Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты в России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на повышение цен почти на 20%. повлияли несколько факторов, включая рост спроса, увеличение затрат авиакомпаний на обслуживание воздушных судов и подорожание топлива и наземных услуг, передает РИА «Новости».

Как отметил Старовойт, одной из основных причин подорожания авиабилетов является рост пассажиропотока. Увеличение спроса на авиаперевозки приводит к повышению конкуренции между авиакомпаниями, что, в свою очередь, отражается на стоимости билетов.

Кроме того, на затраты авиакомпаний существенно влияют расходы на поддержание летной годности воздушных судов. По словам министра, в связи с рядом объективных причин, таких как проблемы с поставками запчастей и комплектующих, стоимость этих работ значительно выросла.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на стоимость авиаперелетов, министр назвал подорожание топлива и наземных услуг. Эта тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире.

Старовойт также отметил, что глобальные проблемы в авиационной промышленности, связанные с производством новых самолетов, также сказываются на стоимости авиаперевозок. Так, компании Boeing и Airbus испытывают определенные трудности, что ограничивает предложение новых воздушных судов и оказывает давление на цены.