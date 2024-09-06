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    Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    6 сентября 2024, 11:32 Мнение

    Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    Детектив продолжается! Добрались до американских консервативных блогеров. Нынче это очень просто: если ты не восхищаешься полетом Байдена по трапу и очередной глупостью Харрис – ты враг. Если ты при этом симпатизируешь Трампу, то ты враг вдвойне. Никакой демократии врагам демократов. И тебя надо закрыть любым способом. Есть два способа – обшарить карманы в поисках запрещенных веществ или обвинить в распространении русской пропаганды. Пока выбрали последнее.

    Видные инфлюэнсеры консервативного толка Тим Пул, Дэйв Рубин и Бенни Джонсон обвиняются в том, что им за ролики с сообщениями в пользу интересов и повестки дня Москвы, в том числе по поводу войны на Украине, заплатили 10 миллионов.

    Потому что администрация Байдена обвинила Москву в проведении кампании по влиянию на исход президентских выборов в ноябре. Напомню, что в прошлый раз в том же самом обвиняли какие-то левые посты в Twitter на общую сумму 130 тыс. долларов.

    Оказывается, ставки растут. Или доллар подешевел драматично.

    Блогеров обвиняют в том, что они создавали ролики, которые потом публиковала некая компания из Теннесси Tenet Media («сеть неортодоксальных комментаторов, которые фокусируются на западных политических и культурных проблемах»).

    В чем их кремлевская пропаганда? В последние месяцы на шоу Tenet Media приглашались высокопоставленные гости-консерваторы, в том числе невестка Дональда Трампа и сопредседатель RNC Лара Трамп, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами и кандидат в Cенат США от Республиканской партии Кари Лейк. Налицо – преступление против демократов: как они посмели приглашать всех этих людей? Но как обвинить ресурс, не нарушая Первую поправку? Правильно – сказать, что каким-то образом Tenet Media получала деньги от российской RT. Этим и занимается прокурор Меррик Гарланд.

    Консервативные блогеры при слове «прокурор» начали слегка подрагивать и оправдываться. Пул, популярный подкастер с более чем 2 млн подписчиков на X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), сказал: «Если эти обвинения окажутся правдой, то я, а также другие личности и комментаторы, были обмануты и стали жертвами». Внимание: тут главное – «если». И вообще-то «никогда и ни в какой момент никто, кроме меня, не имел полного редакционного контроля над шоу, а содержание шоу часто аполитично». То есть Пул уверен, что он не делал ничего такого «прокремлевского» – и прокурор в натуре лепит горбатого.

    Джонсон, у которого 2,7 млн подписчиков на X, сказал, что он «встревожен обвинениями в сегодняшнем обвинительном заключении, которые ясно показывают, что я и другие влиятельные лица стали жертвами этой предполагаемой схемы».

    Рубин сказал на X, что он «абсолютно ничего не знал об этой мошеннической деятельности» и что обвинения показывают, «что я и другие комментаторы стали жертвами этой схемы».

    Если честно, оправдывающиеся, лепечущие консерваторы – это жалкое зрелище. Им сказали что-то про неявные связи с RT, они и поплыли.

    Ну, парни, так дела не делаются – перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети под тем же предлогом: «распространение дезинформации». И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. А RT давно уже не вещает на территории самой свободной страны – США.

    Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    Но наша RT – мегавлиятельная контора, раз на нее работают топовые блогеры и инфлюэнсеры.

    Я, кстати, однажды в Лондоне увидел на британской RT авторскую программу бывшего премьер-министра Британии Гордона. С тех пор мой мир перестал быть прежним. Их репостит сам Маск (неужели за гонорар? Он сам может кому угодно заплатить). Инфа RT растекается по Америке, потому что людям нужна правда. И это все знают. Кроме трех топовых блогеров. Ну, алё, парни, что вы нам рассказываете? Все вы знали. Сейчас стыдно трепетать перед ложью и газлайтингом демократов. Наоборот – люди с нормальными убеждениями так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести.

    Только так победим гомо-педо-империалистов.

    За вами – Москва.

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