Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Филиппо: Необходимо разрушить ЕС из-за воинственной политики в адрес России
Европейским странам следует избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России и тех, кто говорит о мире с ней, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!», – передает РИА «Новости» слова политика.
Филиппо добавил, что о воинственных настроениях в ЕС свидетельствует то, что там осудили инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на мирное решение конфликта на Украине.
Ранее Орбан заявил, что Запад приказал всему миру выступать против России, но в реальности все, наоборот, стали ее понемногу поддерживать.