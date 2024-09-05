Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.40 комментариев
Трамп решил поручить Маску повысить эффективность правительства США
Трамп пообещал в случае победы создать комиссию по повышению эффективности правительства США, которую возглавит Маск
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов создать комиссию, которая под началом американского предпринимателя Илона Маска будет искать способы повышения эффективности правительства.
«По предложению Илона Маска, который полностью поддерживает меня, <…> я создам комиссию по вопросам эффективности правительства», – отметил Трамп в Экономическом клубе Нью-Йорка. Он рассказал, что комиссия будет проводить полный финансовый аудит и проверять показатели всего федерального правительства, а также рекомендовать радикальные реформы, передает ТАСС.
По его словам, Маск выразил готовность «возглавить эту рабочую группу».
Ранее Дональд Трамп заявил, что предприниматель Илон Маск не сможет работать на постоянной основе в его администрации в случае победы на выборах, но мог бы стать его советником по искусственному интеллекту (ИИ).