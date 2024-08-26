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Трамп заявил, что Маск мог бы стать его советником по ИИ
Трамп считает, что в случае победы на выборах Маск мог бы стать его советником по ИИ
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в подкасте The Shawn Ryan Show заявил, что предприниматель Илон Маск не сможет работать на постоянной основе в его администрации в случае победы на выборах, но мог бы стать его советником по искусственному интеллекту (ИИ).
По его словам, Маск руководит крупными компаниями, поэтому из-за занятости не сможет войти в состав правительства США, при этом он бы предложил ему пост в администрации, передает ТАСС.
Трамп добавил, что Маск хотел «поучаствовать в работе правительства» и заняться «оптимизацией расходов». Кандидат в президенты США добавил, что хотел бы видеть предпринимателя в качестве своего советника по различным вопросам, в частности, «в области искусственного интеллекта».
Ранее Маск с иронией ответил на пожелание кандидата в президенты США Дональда Трампа о работе в его администрации в случае победы на выборах, опубликовав пост с несуществующим в стране министерством эффективности правительства.