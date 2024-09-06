Игорь Мальцев
Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию
Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.
Игорь Караулов
Русскую культуру ждут мирные дела
Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.
Юрий Васильев
Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне
Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.