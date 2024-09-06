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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    3 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    6 сентября 2024, 18:40 • Видео

    Зеленский предложил закончить войну этой осенью

    На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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    • Зеленский предложил закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

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