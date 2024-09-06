Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.

Как обновляется российский рыболовецкий флот Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности Перейти в раздел

Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на юмор российского президента имеет простое объяснение. Подробности Перейти в раздел

Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией В небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны до сих пор не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель? Подробности Перейти в раздел

За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел