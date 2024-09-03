Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
ВСУ забыли целое подразделение в Курской области
Командир взвода ВСУ рассказал, что украинская армия забыла в Курской области подразделение
Украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение, рассказал попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.
По словам Фурдоленко, его взводу поставили задачу занять лесополосу, но она уже была занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Пленный рассказал, что его отправили на ротацию солдат в Коренево, куда привезли на бронемашине «Козак», передает РИА «Новости».
Фурдоленко рассказал, что их не меняли двое суток, после переговоров он понял, что ВСУ «не знали, где нас искать». На третий день российские войска пришли в Коренево. Украинский взвод после окружения и переговоров взвод сдался.