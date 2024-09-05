Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.40 комментариев
Трамп заявил, что санкции США убивают доллар как мировую валюту
Власти США своими действиями подрывают статус доллара как мировой валюты, вводя санкции против других стран, в том числе против России, заявил бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.
«Я сам вводил санкции, но быстро их снимал, потому что, в конечном итоге, это убивает доллар и все, что с ним связано», – отметил он на выступлении в экономическом клубе Нью-Йорка, передает ТАСС.
По мнению Трампа, нынешняя администрация США чрезмерно злоупотребляет санкциями. «Другие страны, включая Россию, осваивают альтернативные подходы и заявляют, что мы им больше не нужны», – добавил республиканец.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию, которая будет искать способы повышения эффективности правительства. Ее возглавит предприниматель Илон Маск.