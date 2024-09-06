Русскую культуру ждут мирные дела

В текстах моего друга, поэта и колумниста «Взгляда» Андрея Полонского, я раз за разом встречаю идеальный образ бытования культурной среды, который мне очень нравится. Это образ неторопливой беседы умных людей, мужчин и женщин, за столом с нехитрым угощением. Беседы о любви, о жизни, о мире и нашем месте в нём. Этот архетип отсылает нас к «Пиру» Платона и к «Декамерону» Боккаччо, однако в нынешнюю эпоху он становится образом потерянного рая, куда так хотелось бы вернуться... но вот получится ли?
Ещё один мой друг и коллега, Дмитрий Артис, уверен, что с этой идиллией нам лучше попрощаться навсегда. Война никогда не закончится. Со временем завершится СВО, но война продолжится другими средствами. Из этого следует, что духовная брань, информационное противостояние, столкновение ценностей с нами навечно, поэтому творческий человек должен прежде всего быть воином.
Здесь я вижу спор двух диалектически противоположных концепций. Согласно одной точке зрения, война есть основа бытия, «отец всего», как говорил Гераклит, а мир – лишь необязательный промежуток между войнами. Другая позиция состоит в том, что естественным состоянием жизни является мир, а война нарушает это естественное состояние.
Мне приходилось немало агитировать за продвижение военной темы в литературе, театре, кино, и я действительно считаю, что сегодня быть в стороне от этой темы значит не чувствовать главного нерва времени. Более того, военная тема ещё далеко не разработана в полной мере, а художественная правда о сегодняшнем дне будет востребована и после завершения СВО.
Но я не считаю, что всякий человек рождается для войны. «Быть воином – жить вечно», однако перед большинством людей стоит другая задача: достойно прожить свою конечную жизнь, сделать в ней что-то полезное, встретить свою любовь, вырастить детей и увидеть взросление внуков. Обязанность культуры – одухотворять эту жизнь, раскрывать её смысл. Поэтому военизация культуры – это не навсегда.
Но значит ли это, что после завершения СВО в культурной области окончательно возобладают те «нейтральные» силы, сторонящиеся так называемой «политики», которые и сейчас чувствуют себя неплохо и стараются, где только возможно, душить актуальную патриотическую культуру? И значит ли это, что однажды мы снова сойдёмся за одним столом и будем мило беседовать о возвышенном с теми, кто отрёкся от своей страны? С теми, кто сегодня, наподобие Чулпан Хаматовой, скорбят о солдатах ВСУ, погибших в Полтаве, но равнодушно смотрят на трагедию мирных людей в Курской или Белгородской области?
Я всё-таки думаю, что этого не произойдёт. Творческая среда за эти два с половиной года изменилась необратимо. Гражданская смелость, подвиг, предательство, равнодушие – всё это вещи неотменяемые. К тому же культура мирного времени совсем не равнозначна культуре на службе у бездумного потребительства. Хочется верить, что дух Аллы Пугачёвой выветрится, а игра на понижение, свойственная массовой культуре, перестанет быть привлекательной для публики.
Но возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждёт работников. Место русского человека – не в вишнёвом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты. И мне кажется, что наиболее плодотворным направлением развития культуры после СВО станет «возвращение на фронтир».
Возможно, я просто влюбился в Дальний Восток за несколько поездок в разные его регионы, но ведь не я один, правда? Деловые люди ежегодно съезжаются на Восточный экономический форум, и было бы закономерно, если бы люди творчества потянулись вслед за ними.
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Восточная окраина требует второго освоения, потому что резко изменилось её геополитическое положение. Собственно, она перестала быть окраиной. Теперь это территория, наиболее близкая к новым мировым центрам развития, в то время как регионы к западу от Урала, можно сказать, оказались на отшибе. Если прежде на Дальнем Востоке достаточно было присутствия небольшого количества людей, позволяющего поддерживать наш суверенитет и добывать ресурсы, то сегодня нужно вести речь о создании там полноценной цивилизационной среды. А для этого требуется громадная культурная работа.
«Возвращение на фронтир» – это возрождение романтики. Той самой романтики, которая была так притягательна в советское время и может стать не менее популярной сегодня. По крайней мере, есть опыт прошлого, от которого можно отталкиваться. И зазвенит вместо тупой и бессмысленной Инстасамки «яростный строй гитар» студенческих стройотрядов. И вновь поедут поэты и писатели на великие стройки, как ездил в своё время Евгений Евтушенко на Братскую ГЭС. А сколько авантюрных фильмов, подобных недавно вышедшему «Золоту Умальты», можно было бы снять об истории тех краёв?
«Возвращение на фронтир» – это и новый интерес к культуре коренных народов. А ведь их наследие тоже заслуживает того, чтобы стать достоянием всей страны. Это же не только Кола Бельды и «борьба нанайских мальчиков». Но у советской публики был хотя бы Кола Бельды, сегодня же на уровне популярной культуры эти народы как будто бы вовсе отсутствуют.
Есть ещё один важный момент. Русский фронтир, Арктика и Дальний Восток – это всегда было место, где государственная воля и народная вольница не враждовали, а действовали заодно. Я хорошо понимаю Александра Дугина, который видит в «казённом формализме» не меньшую угрозу для культуры, чем в «либеральном хаосе», и призывает создать «новый стиль патриотизма – живой, творческий, креативный, в каком-то смысле отвязанный». Так вот, как раз на русском фронтире и может случиться синтез «официальной» культуры и контркультуры. И этот синтез может дать неожиданные и интересные плоды.
А впрочем, мирная экспансия русской культуры не должна ограничиваться территорией нашей страны. Нас ведь ещё ждёт остальной мир. И вообще после победы нас всюду ждут большие дела, которые нуждаются в певце, художнике, летописце. Только бы победа была, а уж там развернёмся.