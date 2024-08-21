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    Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    @ Global Look Press

    21 августа 2024, 09:18 Мнение

    Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    Борис Акимов Борис Акимов

    учредитель АНО «Большая Земля»

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    Владимир Путин подписал указ о фактическом признании такого явления, как этические диссиденты на Западе, и о том, что пострадавшие от неолиберальной деструктивной повестки иностранцы смогут получать российское гражданство в упрощенном режиме.

    Мы живем в самой большой стране мира, но пользуемся этим преимуществом крайне скверно. У нас огромная территория и очень мало людей. Чтобы освоить Россию будущего, нужны пионеры-переселенцы. В том числе из-за границы. Люди, которые разделяют наши важнейшие ценности и станут полноправными жителями будущей России.

    У России большой исторический опыт по привлечению переселенцев. В XVIII и XIX веках в Российскую империю переехало несколько сотен тысяч европейцев. Они стали основателями дворянских, интеллигентских и крестьянских родов, много сделали в России и для России.

    В последние годы мир переживает сильнейшую ценностную перестройку – и многим жителям Европы, США и других стран становится, мягко скажем, неуютно. Они ищут для себя новый дом. Это не фантазии, а реальность.

    Россия может предложить как физические (огромные пространства), так и культурные и ценностные ориентиры для миллионов людей, пожелавших стать русскими. По сути, это и есть тот многонациональный и многосложный, но единый русский мир, который мы всегда строили и будем строить в будущей России.

    Я живу в обычной русской деревеньке под Переславлем-Залесским. И только в одном нашем районе Ярославской области я знаю не один десяток европейцев и американцев, которые переехали на ПМЖ к нам. Это, например, обрусевший швейцарец Бенджамин Форстер, американец Джейсон Силуан Кэмпбелл, молодая семья из Дании – Мира и Даниэль Хартвигсен. Француз Фредерик Андрие, еще один француз Жиль Вольтер, бельгиец Ян Бессен. Список можно продолжать. Вот они – понаехавшие в русскую провинцию жители «просвещенного мира».

    В России прямо сейчас живут и творят тысячи бывших европейцев, которые нашли себе здесь новый дом.

    Вот вам мой ближайший сосед. Бенджамин Форстер, а ныне гражданин России Вениамин Форстер, выходец из немецкой части Швейцарии, без каких-либо русских корней. Приехал в Россию, в Переславль-Залесский, и решил остаться здесь навсегда. Женился, в переславской семье Форстеров появился первый ребенок. В России Вениамин превратился в старовера, казака и органик-пасечника. Можно сказать, стал более русским, чем мы с вами.

    Что он и остальные мои соседи-иностранцы нашли в России? Еще несколько лет назад у переезда иностранца к нам могло быть несколько основных причин. Например, масштабы страны. Тот же Форстер говорил мне: «Швейцария как маленькая и дорогая квартира, места нет, все зарегламентировано. А здесь – просторы и свобода». А еще и экономические возможности. Тот же Веня хвастал, что 10 га земли под пасеку, которые у него теперь есть под Переславлем – в Швейцарии он не смог бы купить никогда, ни при каких обстоятельствах.

    Ну а третьей причиной и несколько лет назад было несогласие с ценностями новой западной жизни, которые с каждым новым годом насаждались все более жестко и жестоко. Другие мои соседи – совсем молодые Мира и Даниэль Хартвигсен – сбежали из Дании в начале 2022 года, когда им обоим было только по 21 году. В молодой семье только что родился ребенок, и датское государство на полном серьезе собралось забрать ребенка на том основании, что Мира и Даниэль задумались о принятии православной веры.

    То есть, если еще несколько лет назад можно было задуматься на тему того, что же надо делать и какие механизмы в будущем запускать, чтобы реализовать масштабно «великое переселение иностранцев» в Россию, то в последнее время все стало ясно. Запад все делает сам, превращает огромное количество собственных граждан в диссидентов. Бесконечные гендеры, дискриминация национального большинства, отмена культуры, богоборчество и вся прочая актуальная повестка неолиберальной идеологии превращает миллионы здравомыслящих людей в маргиналов, вынужденных скрывать свои взгляды.

    «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам, – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие. – Я знаю, это хорошие, порядочные, трудолюбивые люди. Нормальные! Мне 58. Раньше Америка была раем для людей среднего класса. Но все это уничтожено. Именно белый мужчина со средним достатком теперь тут крайний». По его же прикидкам, общий поток из США, Европы и других стран «западной цивилизации» в Россию может составить около трех миллионов человек в ближайшие годы.

    Я как-то провел небольшое историческое исследование, из которого стало понятно, что во второй половине XIX века и вплоть до 1913 года ежедневно (!) в Россию на ПМЖ из Европы въезжало около 100 человек. И так продолжалось почти столетие.

    Для нас возвращение в самом ближайшем будущем к такому потоку новых жителей – кажется естественным. И сегодня такое будущее стало заметно ближе. Владимир Путин 19 августа подписал указ о фактическом признании такого явления, как этические диссиденты на Западе, и о том, что пострадавшие от неолиберальной деструктивной повестки иностранцы смогут получать российское гражданство в упрощенном режиме.

    Россия на наших глазах превращается в ковчег для тех, кто отвергает неолиберальное сектантство и стремиться сохранить собственное человеческое достоинство.

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