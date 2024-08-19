Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.5 комментариев
Эксперт: России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов
Член ОП РФ Лянге поддержала инициативу запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
Социальная сфера России на данный момент вынуждена брать на себя нагрузку как минимум за одного работающего мигранта, его жену и не менее чем за троих детей, сказала газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Маргарита Лянге, комментируя инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи.
Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. По мнению авторов инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к формированию общественной напряженности.
«Я очень рада, что начали появляться инициативы, связанные с наведением порядка в миграционной сфере в нашей стране. Данный законопроект поддерживаю, потому что у нас порой складывается очень странная ситуация: допустим, на стройке работает один трудовой мигрант. Он привозит к нам свою семью, где есть неработающая жена и минимум трое, а то и пятеро детей. И вся эта прекрасная семья получает социальную поддержку в виде медицинского обслуживания и образования, и мы берем на себя эти обязательства», – говорит Лянге.
Она объясняет, что в России любой ребенок, вне зависимости от гражданства, должен ходить в школу. В итоге получается, что работает и приносит пользу экономике России только один мигрант, а нагрузку социальная сфера нашей страны несет минимум за пятерых, а то и семерых человек. В связи с этим, отмечает эксперт, встает вопрос, а насколько вообще выгодно такое сотрудничество России?
Собеседница отмечает, что данная ситуация сложилась со времен распада СССР, когда к нам приезжали граждане бывших республик единой некогда страны, с которыми россияне учились в школах по одним учебникам, и между нами и мигрантами не было особых различий в манере поведения и общении. Все приезжие прекрасно знали русский язык. Сейчас приезжают люди, которые учатся совсем по другим книгам, часто не знают русского языка и правил поведения в России.
«Мы почему-то стесняемся говорить о своих интересах и о своей выгоде. Но вообще, если честно, за одного работающего мигранта нам нагружать свои школы и медицину семьями из 5-6 человек совсем не выгодно. Пока консолидированного решения вопроса нет, но наводить порядок необходимо. Люди, приезжая к нам в страну работать, должны готовиться, учить язык», – считает Лянге.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии Родина Алексей Журавлев также поддержал данную инициативу. «Если и принимать в России иностранцев, то исключительно высококвалифицированные кадры, и непременно лишь тех, в ком нуждается российская экономика. Семьи мигрантов точно не входят в число таковых», – заключил Журавлев.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может носить только негативный характер.