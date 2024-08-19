Эксперт: России невыгодно содержать семьи трудовых мигрантов

Член ОП РФ Лянге поддержала инициативу запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи. По мнению авторов инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к формированию общественной напряженности.



«Я очень рада, что начали появляться инициативы, связанные с наведением порядка в миграционной сфере в нашей стране. Данный законопроект поддерживаю, потому что у нас порой складывается очень странная ситуация: допустим, на стройке работает один трудовой мигрант. Он привозит к нам свою семью, где есть неработающая жена и минимум трое, а то и пятеро детей. И вся эта прекрасная семья получает социальную поддержку в виде медицинского обслуживания и образования, и мы берем на себя эти обязательства», – говорит Лянге.

Она объясняет, что в России любой ребенок, вне зависимости от гражданства, должен ходить в школу. В итоге получается, что работает и приносит пользу экономике России только один мигрант, а нагрузку социальная сфера нашей страны несет минимум за пятерых, а то и семерых человек. В связи с этим, отмечает эксперт, встает вопрос, а насколько вообще выгодно такое сотрудничество России?

Собеседница отмечает, что данная ситуация сложилась со времен распада СССР, когда к нам приезжали граждане бывших республик единой некогда страны, с которыми россияне учились в школах по одним учебникам, и между нами и мигрантами не было особых различий в манере поведения и общении. Все приезжие прекрасно знали русский язык. Сейчас приезжают люди, которые учатся совсем по другим книгам, часто не знают русского языка и правил поведения в России.

«Мы почему-то стесняемся говорить о своих интересах и о своей выгоде. Но вообще, если честно, за одного работающего мигранта нам нагружать свои школы и медицину семьями из 5-6 человек совсем не выгодно. Пока консолидированного решения вопроса нет, но наводить порядок необходимо. Люди, приезжая к нам в страну работать, должны готовиться, учить язык», – считает Лянге.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии Родина Алексей Журавлев также поддержал данную инициативу. «Если и принимать в России иностранцев, то исключительно высококвалифицированные кадры, и непременно лишь тех, в ком нуждается российская экономика. Семьи мигрантов точно не входят в число таковых», – заключил Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями может носить только негативный характер.