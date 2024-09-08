Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Стрельба произошла в американском штате Кентукки
В результате стрельбы в штате Кентукки пострадали семь человек, сообщил мэр города Лондон – административного центра округа Лорел – Рендалл Уэддл.
В офисе шерифа местного округа Лорел сообщили, что стрельба произошла у трассы I-75. Перекрыта территория, прилегающая к трассе примерно в 15 км к северу от местного города Лондон, передает РИА «Новости».
Уэддл сообщил, что не у всех пострадавших «огнестрельные ранения, некоторые пострадали в результате аварии». Стрелявший пока не был задержан, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, в среду в школе города Уиндер американского штата Джорджия 14-летний ученик устроил стрельбу в школе. Погибли двое учеников и двое учителей.