Стрельба произошла в американском штате Кентукки

Tекст: Антон Антонов

В офисе шерифа местного округа Лорел сообщили, что стрельба произошла у трассы I-75. Перекрыта территория, прилегающая к трассе примерно в 15 км к северу от местного города Лондон, передает РИА «Новости».

Уэддл сообщил, что не у всех пострадавших «огнестрельные ранения, некоторые пострадали в результате аварии». Стрелявший пока не был задержан, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, в среду в школе города Уиндер американского штата Джорджия 14-летний ученик устроил стрельбу в школе. Погибли двое учеников и двое учителей.