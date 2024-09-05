Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
Стрельбу в школе в США устроил ученик
Стрельбу с четырьмя жертвами в средней школе в городе Уиндер в США устроил 14-летний ученик
Четырех человек в средней школе в американском городе Уиндер застрелил 14-летний ученик этой школы, он задержан, сообщил глава местного отделения ФБР Крис Ози.
«Погибли четыре человека, девять ранены и доставлены в больницы», – сообщил Ози. Он уточнил, что погибли двое учеников и двое учителей. Подозреваемого в убийстве намерены судить как совершеннолетнего, передает РИА «Новости».
Ози подтвердил, что подозреваемый «учится в этой школе», передает ТАСС.
Напомним, в школе города Уиндер американского штата Джорджия в среду произошла стрельба. Сообщалось, что есть погибшие и раненые.