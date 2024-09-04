В школе США при перестрелке погибли четыре человека

Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.3 комментария
Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.2 комментария
«В зоне боевых действий несут службу и блестяще выполняют задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром 155-й бригады, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем. Мне сейчас только докладывали о том, что это в повестке дня и все вопросы решаются», – передает ТАСС слова Путина.
В свою очередь командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь», который будет заселен уже в июне этого года. Там предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады.
«Также в «Снеговой пади» производится строительство еще четырех домов для военнослужащих Тихоокеанского флота и 155-й бригады. Два дома по плану сдаются до 31 декабря 2024 года и еще два дома сдается до первого июля 2025 года. Всего в интересах Тихоокеанского флота и 155-й бригады морской пехоты будет построено пять домов общим количеством квартир 1100», – сказал Лиина.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который также сопровождал президента, рассказал, что региональные власти начинают строительство школы на 1100 мест, достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. «Там имеются земельные участки Минобороны, которые при передаче Приморскому краю могут быть использованы для комплексной застройки социальной инфраструктурой и передаче необходимого количества для военнослужащих», – сказал Кожемяко. Путин отметил, что в крае уделяют повышенное внимание этим вопросам. «Пожалуйста, этого внимания не снижайте», – сказал Путин. Он передал «самые лучшие пожелания» бойцам Тихоокеанского флота, отметив, что у них сейчас «очень ответственные задачи». «Все задачи будут выполнены», – сказал в ответ командующий ТОФ.
Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.
Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке
Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае, передает РИА «Новости».
Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 млн тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.
В Приморском крае при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодня завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тыс. тонн продукции в год.
Кроме того, при участии президента запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 млрд рублей. Мощность предприятия достигает 6 млн тонн руды в год.
Помощник президента Ушаков заявил о подготовке к рассмотрению заявки Турции на полноформатное членство в БРИКС
«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Как сообщил в понедельник главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов, на пути Анкары к участию в БРИКС стоят два препятствия. Они заключаются в недавнем расширении организации и противоречиях между членством Турции в НАТО и участием в незападном объединении.
В то же время, президент Турции Реджеп Эрдоган уже принял приглашение на октябрьский саммит БРИКС в Казани.
Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».
По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.
«Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».
Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.
Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения
«Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.
Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.
Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России
Представитель МИД Захарова: Мы предупредили страны НАТО о болезненном ответе в случае новых терактов Киева
«Коллективный Запад буквально является главным заказчиком, подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, нагло демонстрирует прямое участие в качестве заинтересованной стороны. Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. И ответы будут крайне болезненными», – приводит ТАСС слова Захаровой.
Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что страна имеет возможность предъявить обвинения западным производителям вооружений, поставляемых ВСУ, в связи с участием в планировании и согласовании ударов по мирным целям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Соединенные Штаты дали Украины карт-бланш на проведение агрессии на территории России.
По его словам, несколько ударов, в том числе по полигону, пришлись на Львов и Львовскую область, а по Сумам было нанесено более десяти ударов, передает РИА «Новости».
Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли во Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.
В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.
«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.
В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.
Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.
«Теперь нам следует передать им (ВСУ) ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.
Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».
Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.
«Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.
Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.
По его данным, в результате прямого попадания были полностью разрушены три этажа здания и крыша, под завалами оказались сотни украинских военнослужащих, проходивших подготовку к наступательным операциям, передает ТАСС.
Источник заверил, что ликвидировано более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, которые обучали украинских военных современным методам ведения боевых действий. Точное число иностранных инструкторов, погибших при ударе, пока не уточняется.
Ранее британская газета Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО».
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.
Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.
«Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.
Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.
«Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.
Политолог Чеснаков: Масштабные перестановки в украинской власти грозят серьезными сбоями
В своем Telegram-канале он указал, что отставки, о которых говорили несколько месяцев, неслучайно начались именно сейчас.
«Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они воспринимались бы внутренней аудиторией как проявление паники», – подчеркнул политолог.
По его словам, после некоторого эмоционального подъема эти перестановки продаются аудитории как «обновление надежды».
Чеснаков заверил, что кадровые изменения также указывают на внутриэлитное напряжение в Киеве.
«Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы», – отметил он.
Политолог заметил, что такие масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме.
В заключение политолог отметил, что в ближайшие несколько месяцев может возникнуть некий позитивный импульс, однако позднее «наступит суровая реальность».
«Окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – резюмировал Чеснаков.
Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.
Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.
Минобороны: При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС нашли боеприпасы ВСУ
При осмотре дороги в районе перехода инспекторов МАГАТЭ саперы нашли боеприпасы иностранного производства, сообщило ведомство, передает ТАСС.
В составе миссии агентства прибыли четыре инспектора, они будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.
Захарова: Заявления Лая о российских землях могут быть продиктованы материальными мотивами
Выступая на полях Восточного экономического форума, Захарова отметила, что ряд тайваньских политиков, включая Лая Циндэ, выступают в роли проводников западной политики, направленной на дестабилизацию региона. Дипломат выразила недоумение по поводу заявлений тайваньского лидера о том, что проблема Тайваня для Китая якобы не связана с территориальной целостностью, передает РИА «Новости».
«Странная логика», – прокомментировала Захарова слова Лая. По ее мнению, именно местное население должно лучше всего понимать истинные намерения Вашингтона. «Видимо, неплохо это стимулировано в том числе материально, раз такие заявления, оторванные от реальности, абсолютно не имеющие никакой исторической привязки, идущие вразрез с интересами наших связей с Китаем и региональной проблематики, делаются», – добавила она.
Накануне Захарова заявила, что Лай Циндэ не имеет полномочий делать заявления о российских территориях от имени Китая.
Ранее Циндэ заявил, что если претензии Китая к Тайваню касаются территорий, то он должен «забрать» у России земли Дальнего Востока.
«Они [США] должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», – указал Лавров.
Говоря о перспективах поставок Киеву ракет для самолетов F-16, министр отметил, что Вашингтон уже перешел за тот порог, который сам для себя обозначил, а президент Украины Владимир Зеленский этим пользуется, передает ТАСС.
Лавров напомнил, что координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призывал очень осторожно подходить к наращиванию поддержки Украины, чтобы не спровоцировать третью мировую войну, потому что будет жалко Европу.
Таким образом, отметил министр, у США существует генетическая убежденность, что их никто не тронет.
«Это разрушает все те принципы, на которых зиждутся еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые затем были переподтверждены, развиты уже с Российской Федерацией», – сказал Лавров.
При этом глава МИД убежден, что в США есть умные люди, имеющие определенное влияние. Он выразил надежду, что интересы России будут учтены.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Киев передал США список целей в России для ударов дальнобойными ракетами.