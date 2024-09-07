Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

«Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.