Tекст: Алексей Дегтярев

У Соединенных Штатов есть причины для смещения Зеленского, заявил Хинкл РИА «Новости».

Киев предполагал, что может действовать безнаказанно, но Москва ответила на нападение на Курскую область ударом по полтавскому учебному центру, поскольку украинская сторона нарушила красные линии.

«Очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, и у этого могут быть плохие последствия в дальнейшем, в министерстве обороны США, я уверен, есть много людей, которые недовольны курсом Украины, и очень рады были бы увидеть его (Зеленского) уход», – заключил журналист.

Ранее высокопоставленный военный источник заявлял, что в результате удара по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии и наемники европейских стран.