Ким Дотком назвал отступлением США слова Остина о ракетах для ВСУ

У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

Депутат Рады Пидласа: У Украины в сентябре закончились деньги на выплаты военным

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Минобороны говорит, у них нет денег, чтобы заплатить боевые в сентябре, но Рада проголосует по изменениям в госбюджет до 20 сентября, передает ТАСС.

Пидласа пояснила: сложности с выплатами возникли из-за того, что в первом квартале этого года США прекратили оказывать военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе. В итоге Украина вынуждена была закупать вооружения за собсрвенные деньги, для этого были использованы средства, заложенные на выплаты военным во второй половине 2024 года.

Как признал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев столкнулся с критической необходимостью до конца года изыскать около 12,2 млрд долларов на нужды обороны. Правительство еще в июле внесло на рассмотрение Рады законопроект о повышении налогов для закрытия дефицита, но принять его так и не удалось.

Ранее украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.

Напомним, в Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей пойдут на выплаты ВСУ.