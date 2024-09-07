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    7 сентября 2024, 09:15 • В мире

    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью

    Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Смена министра иностранных дел понадобилась киевскому режиму для нескольких целей, среди которых – укрепление личной власти Владимира Зеленского и необходимость более агрессивного лоббирования военных поставок для Украины. В этом плане Андрей Сибига стал идеальным кандидатом: особенная наглость сочетается в нем с особенной русофобией.

    В мае 2020 года на турецком курорте Аланья в Анталии произошел громкий случай ущемления украинца по национальному принципу. Как и положено выходцу из Галиции, посол Украины в Турции Андрей Сибига грустно отмечал в те дни поражение «бандеровцев» во Второй мировой войне, пока не увидел, что на городской площади проходит праздничный концерт по примерно такому же поводу.

    Помимо прочего, исполняли песню «Катюша». Разумеется, на русском языке.

    Посол был этим оскорблен и разразился специальным заявлением, в котором, во-первых, пожаловался на «кремлевскую милитаристскую пропаганду», во-вторых, пригрозил Аланье бойкотом со стороныукраинских туристов.

    Песня эта, кстати, довоенная (написана в 1938-м году). И, как известно практически каждому, про любовь. Катюша – это имя девушки, которая передает привет своему парню-пограничнику, а не бесствольная система полевой реактивной артиллерии БМ-13. Даже до той деревни под Тернополем, где в 1975 году родился Сибига, должна была дойти информация по этому вопросу.

    По меркам 2020 года казалось, что такая реакция на уровне посла это чересчур даже для украинского дипломатического корпуса, переживавшего многолетнего системную деградацию. Что это, например, последствия похмелья, которые могут стоить карьерному дипломату Сибиге его должности.

    Тогда Владимир Зеленский только обживался в кресле президента Украины и ничего против русских песен вроде бы не имел, благо сам их регулярно исполнял на корпоративах.

    Оказалось, что это был не частный случай дури (послу попросту не по чину репертуары курортных концертов согласовывать), а мощная заявка на карьерной рост, продемонстрировавшая два очень ценимых в Киеве качества Сибиги – наглость и русофобию.

    Чуть более чем через четыре года после этих событий Андрей Сибигу назначили министром иностранных дел Украины. При том, что он до сих пор известен главным образом скандалом с «Катюшей».

    Многолетний посол Украины в Турции вписался в компанию киношников Владимира Зеленского.

    Турция у них была любимым местом для корпоративов, может, это и предопределило обстоятельства.

    Так или иначе, после воцарения в офисе президента Украины киноюриста Андрея Ермака, ставшего архитектором зеленской диктатуры и лидером киевской «партии войны», карьерный дипломат Сибига назначается его заместителем и советником по внешней политике.

    В этот период Сибига нечасто выступал с публичными заявлениями, зато его «свидетельств» много в больших и как бы серьезных работах – от лонгридов до книг, которые западные журналисты писали о Зеленском.

    По ним можно сделать вывод, что Сибига особенно печется о героическом образе своего начальства. Например, он заявлял, будто представители западных стран весной 2022 года склоняли Зеленского к принятию условий России, однако президент решил «бороться до конца».

    В апреле 2024 года Сибигу неожиданно пересадили из офиса президента в МИД, с главой которого – Дмитрием Кулебой – у Андрея Ермака были отвратительные отношения, о чем западные СМИ неоднократно писали. Им это было видно, поскольку причиной конфликта оказался доступ к ресурсу, который на Украине считается важнейшим для сохранения власти и получения денег, – контакты с Вашингтоном.

    Ермак стремился к монопольному контролю за ними, но у Кулебы были собственные каналы связи (в первую очередь, через госсекретаря США Энтони Блинкена), а Ермака он не считал своим начальством (и формально был прав), чтоб согласовывать с ним каждый шаг в американском направлении.      

    В назначение Сибиги заместителем министра иностранных дел многие политологи тогда увидели «черную метку» для Кулебы. В лучшем, мол, случае, к министру приставили «смотрящего», а в худшем – готовят замену.

    Случилось худшее (для Кулебы). Теперь Ермак сосредоточил в своих руках еще больше власти, хотя, казалось бы, больше просто некуда. Собственно, вся кадровая чистка, в ходе которой разогнали половину украинского правительства, нужна была для усиления позиций Ермака, замкнувшего на себе не только главные направления политики, но и ключевые отрасли экономики.

    Возможно, Сибига потребовался киевскому режиму только и исключительно для укрепления единовластия. У Зеленского и его «зеленого кардинала» Ермака это превратилось в своего рода манию и остановиться они уже не могут.

    Справедливости ради, нельзя сказать, что в сложившихся условиях им нечего опасаться, поскольку условия сложились токсичные – начиная от обрушения фронта ВСУ в Донбассе и заканчивая намеками западных партнеро на тов, что жить на широкую ногу больше не получится (арсеналы истощены, деньги тоже кончаются).

    Такие расклады поощряют внутриэлитные конфликты, а риск их возникновения нередко превращают централизацию власти в самоцель.

    Если это тот самый случай, то Сибига сменяет Кулебу только для того, чтобы Ермак опять почувствовал себя «альфачом», а Зеленский чуть меньше боялся за свое будущее. Но есть и другая версия возвышения ненавистника песни про яблони и груши. Она принадлежит изданию The Economist, базируется на анонимных источниках и сводится к тому, что мальчик-отличник Кулеба «не любил пачкать руки» и его дипломатия «не всегда совпадала с грубой и эмоциональной риторикой босса».

    То есть министр не хамил западным партнерам так и тогда, как того хотели в офисе президента Украины. Не проявлял должной безапелляционной нахрапистости. Не был «рагулем» до конца.

    А Сибига будет. По нему видно: есть задатки коллектора. Такой не только нахамить сможет, но и драку развязать, повод для которой вообще не важен. Даже песня «Катюша» подойдет.

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