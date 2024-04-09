  • Новость часаРоссийские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада
    Директор ФСБ: Теракт в «Крокусе» указывает на украинских неонацистов и страны Запада
    Страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря
    Глава МИД Британии Кэмерон приехал к Трампу обсудить Украину
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ
    В Армении предложили запретить поставки российской молочки
    Экономист оценил попытки ЕС ограничить беспошлинный импорт с Украины
    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    2 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

    7 комментариев
    9 апреля 2024, 14:48 • Видео

    Мартин Борман Владимира Зеленского

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    Главное
    Названа причина отмены пуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    Мурманский губернатор Чибис начал ходить после покушения
    Ночным ударом уничтожено расположение ВСУ в центре Полтавы
    Маск предупредил США об угрозе теракта «масштаба 9/11»
    В Госдуме решили запретить продажу вейпов в России
    В базах ГИБДД по всей России произошел масштабный сбой из-за нового ПО
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем

    Нефтяные рекорды и процветание бизнеса стали драйверами взлета доходов бюджета

    Минфин отчитался о существенном росте доходов бюджета в первом квартале этого года. Растут как ненефтегазовые доходы, так и доходы от продажи нефти и газа. Причем последние показали феноменальную динамику. Что помогает российскому бюджету пополнять свои доходы даже выше запланированного уровня? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад уготовил Харькову судьбу безлюдного города

    Западные СМИ активно обсуждают военную обстановку в Харькове – втором по величине городе, подконтрольном ВСУ. В последние недели количество обстрелов военных объектов в столице Слобожанщины заметно возросло, из-за чего ВСУ сосредотачивают в городе все больше солдат и военной техники. С чем связано такое развитие событий и почему Запад озаботился судьбой Харькова? Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск не зря ждет апокалипсиса от вступления Киева в НАТО

    США воскресили тему вступления Украины в НАТО, пообещав Киеву «мостик» в альянс. Более того, расширение НАТО на Западе начинают воспринимать как компромисс с Россией, которой взамен достанутся Крым и Донбасс. В реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны, начало которой Илон Маск резонно связывает с Украиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагентах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............