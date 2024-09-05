Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.6 комментариев
Зеленский раскрыл причину отставки Кулебы
Зеленский: Кулеба недостаточно активно продвигал интересы киевского режима
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания фракции «Слуга народа» заявил, что отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы связана с его недостаточно активным продвижением интересов киевского режима, пишет украинское издание «Общественное».
По данным издания, Зеленский заявил, что «Кулебе не хватает энергии для продвижения поставок оружия», передает РИА «Новости».
Также в ходе заседании обсуждался возможный переход подавшей ранее в отставку вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на новую должность.
В четверг в Раде утвердили отставку Кулебы с должности. Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «Кулеба с возу».