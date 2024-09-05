Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
Захарова с иронией прокомментировала отставку Кулебы
Спикер МИД Захарова с иронией прокомментировала отставку главы МИД Украины Кулебы
Спикер МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы словами «Кулеба с возу».
«Кулеба с возу, но воз все равно развалится», – передает ТАСС ее слова.
В четверг в Раде утвердили отставку Кулебы с должности.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала министров иностранных дел стран НАТО уйти в отставку из солидарности с главой МИД Украины.
Газета ВЗГЛЯД называла причины недовольства Зеленского Кулебой.