Президент Чехии предложил обменять членство Украины в НАТО на гарантии безопасности

Президент Чехии Павел: Членство Украины в НАТО можно обменять на гарантии безопасности

Tекст: Вера Басилая

По его словам, впоследствии можно будет вести переговоры, потому что вместо членства НАТО Украине можно предложить на гарантии безопасности, если речь идет о военном присутствии, передает ТАСС.

Ранее Евросоюз согласовал черновик проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины без возможности прямого участия военных ЕС в конфликте против России.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО не будет принимать Украину в альянс в ускоренном темпе и в обход правил.