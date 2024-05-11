Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Президент Чехии предложил обменять членство Украины в НАТО на гарантии безопасности
Президент Чехии Павел: Членство Украины в НАТО можно обменять на гарантии безопасности
Отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров, заявил президент Чехии Петр Павел австрийскому изданию Die Presse.
По его словам, впоследствии можно будет вести переговоры, потому что вместо членства НАТО Украине можно предложить на гарантии безопасности, если речь идет о военном присутствии, передает ТАСС.
Ранее Евросоюз согласовал черновик проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины без возможности прямого участия военных ЕС в конфликте против России.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО не будет принимать Украину в альянс в ускоренном темпе и в обход правил.