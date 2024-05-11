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    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    11 мая 2024, 08:36 • Новости дня

    ЕС согласовал черновик проекта гарантий безопасности для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз согласовал черновик проекта соглашения о гарантиях безопасности для Украины без возможности прямого участия военных ЕС в конфликте против России, пишет немецкое издание Welt.

    По данным издания, черновик проекта, включающий политическую, военную и экономическую помощь Украине, вынесен на обсуждение с Киевом, передает РИА «Новости».

    При этом в проекте указано, что прямое участие военных ЕС на стороне ВСУ в конфликте против России исключается.

    Также в тексте указано, что гарантии будут действовать до тех пор, пока страна не станет членом ЕС и НАТО.

    Известно, что ЕС намерен предоставить эти гарантии не позднее начала июля.

    Политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что НАТО осознают последствия введения войск альянса в зону боевых действий между Украиной и Россией.

    9 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams, – 47-я механизированная бригада ВСУ – публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.

    Если бы 47-я бригада согласилась убрать с передовой танки, она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками. Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил Меркурис.

    В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.

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    9 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом

    Гончаренко: Глава Европарламента Метсола выступила в Раде перед пустым залом

    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Киев в четверг, выступала в Верховной раде перед пустым залом, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    На момент выступления Метсолы в зале практически не осталось депутатов – «не дотерпели», сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы.

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    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    9 мая 2024, 16:03 • Новости дня
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

    В базе МВД при введении запроса с именами этих политиков выводится надпись: «По вашему запросу нет информации». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее МВД России объявляло в розыск Зеленского, Порошенко и нескольких других функционеров киевского режима.

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

    Коментарии (22)
    9 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

    Туск: На Украине присутствуют солдаты НАТО

    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
    @ Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс всеми возможными способами помогает Украине, на ее территории «есть немного войск» НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, на территории Украины находится некоторое количество солдат НАТО, наблюдателей, инженеров, передает РИА «Новости».

    При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран присутствуют на украинской территории и в каком количестве.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о возможности отправки войск Запада на Украину можно расценивать как эскалацию.

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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    Коментарии (16)
    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    8 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», а также высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотников по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

    Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

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    8 мая 2024, 13:16 • Новости дня
    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину

    Политолог Рар: Последнее слово о вмешательстве НАТО в конфликт на Украине скажут США

    Рар объяснил проект декларации НАТО об отказе от ввода войск на Украину
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Макрон, говоря о возможном вводе войск на Украину, стремится сделать Францию лидером Европы и отомстить России за потерю Мали. Однако в НАТО осознают последствия такого шага, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали о планах альянса отказаться от прямого вмешательства в украинский конфликт.

    «Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», – убежден германский политолог Александр Рар. Он отметил, что милитаристские призывы Эммануэля Макрона не разделяют большинство стран НАТО. Исключением, по его мнению, является Великобритания.

    При этом Макрон выступает с подобными заявлениями неслучайно. «Во-первых, он стремится сделать Францию лидером Европы в вопросах безопасности. Но я думаю, что в НАТО ему объяснят, что таким образом он свои амбиции не реализует. Во-вторых, у Макрона имеется личная обида на Россию за то, что та «выдавила» французов из Мали. Там Париж получал нужный для атомной промышленности уран», – пояснил Рар. По его информации, в Германии предполагают, что президент Франции хочет предложить России сделку: он не посылает французские войска на Украину, а Москва не нарушает критические интересы Франции в Африке.

    При этом в НАТО разворачивается еще один внутренний спор. Сторонами конфликта выступают Берлин и Лондон. «Немецкое правительство четко определило: ракеты и другое оружие, которое поступает на Украину, не должно быть использовано против России. Германия не хочет прямого столкновения с Москвой. В то же время Британия готова поставлять ракеты Киеву, чтобы украинская армия обстреливала российскую территорию», – детализировал спикер.

    Рар убежден: последнее слово о том, насколько допустимо Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт, на саммите блока в июле скажут США.

    Ранее стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз документа. Она используется применительно к украинскому конфликту и означает, что страны альянса не будут отправлять свои войска на помощь Киеву, уточняет издание.

    В то же время блок продолжит укреплять свой восточный фланг и намерен увеличить кадровый состав в регионе до 300 тыс. военных, которые могут быть задействованы на территориях вдоль хребта, идущего от Прибалтики до Болгарии.

    Кроме того, ожидается, что на саммите председательство в контактной группе по обороне Украины перейдет от главы Пентагона Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как отмечает издание, помимо практической причины в виде более эффективного управления помощью, у этого шага есть и политическое объяснение. В этом случае действия группы будут выглядеть «более демократичными» в глазах общественного мнения.

    На этом фоне на сайте украинского президента появилась петиция о приглашении войск стран – членов ЕС, Британии и США на Украину. Кремль расценил это как «опасную провокацию». «Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией – не менее», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Москва следит за развитием событий. При этом он подчеркнул, что киевские власти достаточно непредсказуемы. Пресс-секретарь президента также указал – Москва неоднократно напоминала, что непосредственное вмешательство на земле в украинский конфликт потенциально несет огромную опасность. 

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью изданию The Economist подчеркнул, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, для чего Франция прибегает к милитаристской риторике.

    Кроме того, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть, поскольку в таком случае в противостояние с Москвой придется вступить американским военным. В Киеве пообещали «быть очень благодарными» в случае отправки западных войск.

    В ответ на агрессивную риторику западных чиновников Москва начала подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях учений.

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    9 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ пытаются сбежать с позиций в Красногоровке

    ВСУ начали бежать с позиций в Красногоровке
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытаются уйти со своих позиций в Красногоровке, сообщил источник в силовых структурах Донецкой народной республики в четверг.

    ВСУ в Красногоровке не выдерживают натиска, пытаются сбежать с позиций и выти из города, сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что все пути подхода к населенному пункту находятся под полным огневым контролем ВС России.

    Напомним, российские военные в начале мая взяли под контроль огнеупорный завод в Красногоровке, который был крупнейшим укрепрайоном ВСУ.

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    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

    Коментарии (17)
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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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