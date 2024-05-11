Девочка упала в вентиляционную шахту в заброшенной больнице в Москве

Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса

Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса прохожий рассказал о случившемся

Tекст: Вера Басилая

Мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП. По его словам, он видел, как произошло ДТП: сначала автобус врезался в машину, а потом упал в реку, передает канал «360».

Гасанов сразу же бросился спасать, не задумываясь, что вода ледяная. По его словам, это его не испугало, потому что он в Дагестане купается в озере даже, если вода холодная.

«Всем, кому смогли, оказали помощь», – рассказал он, заметив, что немногие очевидцы последовали его примеру, передает канал «360».

Петербуржец Николай заметил, что спустя минуту после происшествия несколько очевидцев бросились в воду, чтобы попытаться помочь пострадавшим. По его словам, спецтранспорта еще не было, на мосту стали собираться люди, какой-то человек бежал со спасательными кругами по набережной, несколько парней прыгнули в воду, пишет «Российская газета».

По его словам, люк на крыше автобуса уже был открыт, там лежал мужчина, не подававший признаков жизни, его пытался привести в чувство какой-то молодой человек, видимо, из тех, кто прыгнул спасать. Николай также отметил, что заметил в воде одного человека, который плыл вдоль борта автобуса от водительского окна к люку.

Ранее водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса был задержан в качестве подозреваемого.

Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга, известно о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.