Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Девочка упала в вентиляционную шахту в заброшенной больнице в Москве
Девочка сорвалась в вентиляционную шахту в заброшенном здании больницы в Москве, причины происшествия уточняются, сообщил источник канала «360».
Известно, что по заброшенному зданию лазала компания из пяти молодых человек, в шахту упала 15-летняя девочка, остальные пока находятся на месте происшествия, передает канал «360».
Ранее тринадцатилетний школьник погиб, а его 15-летнего товарища госпитализировали с переломами после частичного обрушения заброшенного здания в Калуге.