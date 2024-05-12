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    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС не уйдет.

    35 комментариев
    12 мая 2024, 03:51 • Новости дня

    Украинская полиция рассказала об эвакуации жителей Харьковской области

    Нацполиция Украины сообщила об эвакуации почти 1 тыс. жителей Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу и субботу из приграничных населенных пунктов Харьковской области Украины эвакуировано 970 человек, сообщила украинская Нацполиция.

    Уточняется, что речь идет о жителях Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили заявил об эвакуации населения Волчанска. В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.

    11 мая 2024, 14:13 • Новости дня
    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО

    Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек

    Алаудинов назвал общие потери Украины в ходе СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Потери украинской стороны в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек, те, кто не сдался в плен, погибают, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов.

    В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.

    Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.

    «Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.

    По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    11 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений

    На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений

    CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.

    По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».

    Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.

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    11 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции

    Оперативно-тактической авиацией, артиллерией группировок войск ВС России были уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотников, а также дивизион американского ЗРК Patriot на боевой позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

    С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, делают провокационные заявления из-за опасности полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.

    Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.

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    11 мая 2024, 15:57 • Новости дня
    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал Кривонос назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова

    Украинский генерал назвал проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при обороне Харькова
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины столкнутся с проблемами при обороне Харькова, заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его словам, не получится обеспечить нормальную логистику, также проблема кроется в степени готовности оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО.

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    11 мая 2024, 13:39 • Новости дня
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»
    Блогеры восхитились выдержавшим два удара FPV-камикадзе танком Т-90М «Прорыв»

    Tекст: Александра Юдина

    Российские блогеры выразили восхищение стойкостью выдержавшего два удара FPV-камикадзе танка Т-90М «Прорыв».

    Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

    Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.

    Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».

    Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».

    Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.

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    11 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России

    Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины окопались в населенных пунктах в Харьковской области и не могут не отступить под натиском ВС России, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.

    Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.

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    11 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    На технике ВС России обнаружили «волшебный» знак

    Военкоры: На технике ВС России обнаружили обладающий поражающим свойством «волшебный» знак

    Tекст: Вера Басилая

    На технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, он похож на «руну Гунгира», которая обладает «поражающим» свойством, сообщили военкоры.

    По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», нанесенный знак похож на «руну Гунгнира», так называемые не знающие промаха «копья германо-скандинавского бога Одина, пишет «Вечерняя Москва».

    Согласно скандинавской мифологии, копья Одина пробивают самые толстые доспехи и поражает любую цель.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

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    11 мая 2024, 11:39 • Новости дня
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии
    Подоляк заявил о желании Киева принять «окончательную формулу мира» в Швейцарии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе конференции в Швейцарии Киев планирует «окончательно принять формулу мира».

    Также Украина хочет добиться максимальной поддержки стран, которые будут присутствовать, передает ТАСС.

    Еще одной целью – обсудить, как можно вернуться к соблюдению международного права. Подоляк напомнил, что прямые переговоры с Россией в принципе невозможны.

    Ранее в МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны.

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    11 мая 2024, 10:00 • Новости дня
    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS

    Пентагон сообщил об одобрении Госдепом экстренной продажи Киеву трех систем HIMARS

    В США одобрили экстренную продажу Украине систем HIMARS
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдепартаменте США одобрили экстренную продажу Украине трех систем РЗСО HIMARS за 30 млн долларов, сообщили в Пентагоне.

    Отмечается, что одобрена экстренная иностранная военная продажа Киеву систем HIMARS и сопутствующих элементов логистики и программы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.

    Коментарии (15)
    11 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Экс-полковник СБУ Стариков рассказал о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для беспилотников ВСУ

    На Украине рассказали о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что используемые российскими военными «танки-мангалы» неуязвимы для беспилотников ВСУ на поле боя.

    По его словам, так называемый танк-мангал оказался неуязвимым для основного оружия поля боя – FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Также Стариков отметил парадоксальность того, что танки с подобной дополнительной броней показывают такую эффективность на передовой.

    Он добавил, что «танки-мангалы» стали настоящим кошмаром для украинских военных.

    Ранее бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой из-за их излишней «уязвимости».

    Коментарии (3)
    11 мая 2024, 17:08 • Новости дня
    СМИ раскрыли предназначение иностранных наемников на Украине

    BI: Украина использует иностранных наемников для «самопожертвования»

    СМИ раскрыли предназначение иностранных наемников на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные наемники используются Украиной как расходный материал, они предназначены для «самопожертвования», сообщил Business Insider.

    Бывший иностранный наемник, участвовавший в боях в зоне СВО, рассказал, что его подразделение было небольшой преградой для русских, потому что они могли их сдерживать всего час, передает РИА «Новости».

    По его словам, подразделение наемников не было подготовлено к условиям боев в зоне СВО и погибло от атак беспилотников.

    Ранее руководитель российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском.

    Коментарии (3)
    11 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    ВС России освободили пять сел в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области.

    Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire производства Чехии, 155-мм французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».

    В плен были взяты 34 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (4)
    11 мая 2024, 19:57 • Новости дня
    Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты

    Коваль: Украина пригласила Польшу участвовать в приватизации промышленных объектов

    Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев пригласил Варшаву поучаствовать в запланированной на лето кампании по приватизации украинских объектов в химической и титановой отраслях, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

    Чиновник уточнил, что договорился с представителями польского Министерства государственных активов о том, что Варшава отправит делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности приватизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, Польшу интересуют комбинаты хлебопродуктов, а также химическая и титановая отрасль. Украина также пригласила поляков посмотреть и спиртзаводы, отметил Коваль.

    В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках так называемой  приватизации на аукцион выставят крупные объекты Украины, и сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как работающие предприятия Украины продают за копейки.

    Коментарии (18)
    11 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Во Франции вызвали тревогу военные планы России под Харьковом

    Эксперт из Франции Набли: Киев не может понять истинных планов России под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в наступательной операции под Харьковом, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире канала LCI.

    Аналитик заявил: на Западе не знают, до какого места или города будет наступать Россия, что усиливает тревогу украинского руководства, которому будет предугадать действия ВС России, передает РИА «Новости».

    Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север»  освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

    Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не получится обеспечить нормальную логистику, а также оборону Харькова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО в Харьковской области.

    Коментарии (8)
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