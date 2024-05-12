11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Украинская полиция рассказала об эвакуации жителей Харьковской области
Нацполиция Украины сообщила об эвакуации почти 1 тыс. жителей Харьковской области
В пятницу и субботу из приграничных населенных пунктов Харьковской области Украины эвакуировано 970 человек, сообщила украинская Нацполиция.
Уточняется, что речь идет о жителях Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили заявил об эвакуации населения Волчанска. В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.