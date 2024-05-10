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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    10 мая 2024, 16:07 • Новости дня

    Украинские власти начали эвакуацию Волчанска в Харьковской области

    Украинские власти Харьковской области заявили об эвакуации населения Волчанска

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти объявили об эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили.

    Чиновник подтвердил, что население Волчанска начали эвакуировать, при этом жители уезжают из города на личных автомобилях, передает РИА «Новости».

    Волчанск находится на севере области, 2022 году там проживали более 17 тыс. человек.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении.

    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

    Коментарии (10)
    8 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS

    Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS

    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска использовали, предположительно, американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».

    Коментарии (25)
    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

    Коментарии (124)
    8 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», а также высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотников по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

    Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.

    Коментарии (24)
    9 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»

    Захарова заявила о предательстве Зеленским его деда и народа

    Захарова назвала Зеленского «выродком во всех смыслах этого слова»
    @ Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подобные Владимиру Зеленскому люди потеряли связь со своими семьей, культурой и народом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что считает его «выродком во всех смыслах этого слова».

    Захарова заявила, что Зеленский «предал не только своего деда», но и народ. «Хотя, честно говоря, я уже запуталась, к какому народу он принадлежит », – приводит ее слова ТАСС.

    Как заявила Захарова, Зеленский «то украинец, то наш – с постсоветского пространства, то еврей, то ни то ни другое, а вообще человек мира». Она считает, что Зеленский – «какой-то выродок». «Во всех смыслах этого слова – и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела », – сказала Захарова.

    Официальный представитель МИД отметила, что Зеленский то «представляет народ Израиля, то ходит в христианские православные храмы», носит то вышиванку, то косоворотку, «хотя у того и другого тоже есть религиозный смысл». Как пояснила Захарова, «вышиванка представляет собой вырез по центру, а косоворотка сбоку, для того чтобы при работе крест не вываливался».

    Зеленскому же, по словам Захаровой, «лишь бы какой костюм надеть». Сейчас, например, он «два года в каких-то зеленых штанах и грязной майке по миру катается», сказала Захарова. По ее мнению, Зеленский готов носить «любой карнавальный костюм» и играть «любую роль».

    Напомним, Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам заявил, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом. Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского.

    Коментарии (17)
    9 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой

    В результате падения украинских беспилотников на нефтебазе под Анапой начался пожар

    ВСУ атаковали нефтебазу под Анапой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, подавлено около шести беспилотников, но несколько из них упали на территории нефтебазы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что «преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта». В результате падения беспилотников произошел пожар, несколько резервуаров оказались повреждены. Никто не пострадал. В ликвидации пожара участвуют 62 человека и 20 единиц техники.

    7 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Луганске, использовав, предположительно, американские ракеты ATACMS.

    Коментарии (11)
    8 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

    Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные солдаты на Украине станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта. Если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее литовские власти допустили отправку войск на Украину с тренировочными целями.

    «Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

    «Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

    «Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

    Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

    Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

    Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

    Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

    Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

    Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    7 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    @ кадр из видео t.me/new_militarycolumnist

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Луганске, по предварительной информации, пострадали пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в Telegram, что «враг нанес удар по мирному Луганску». Глава ЛНР подчеркнул, что сотрудники МЧС работают на месте пожара, необходимо потушить его, чтобы «защитить мирных жителей и их дома от огня». Нефтебаза находится в черте города.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram, что «по предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США».

    Напомним, сообщалось, что в Луганске произошло несколько взрывов, на окраине города начался пожар.

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    8 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и полностью освободили Кисловку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» в результате успешных действий полностью освободили Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах  Григоровки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

    Кроме того, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны около Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки в ДНР. Противник потерял до 355 военнослужащих и танк.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм американская гаубица М777, 155 мм самоходная артустановка Krab польского производства, 122 мм гаубица Д-30, станция РЭБ «Анклав» и склад боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» помимо освобождения Новокалиново нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ поблизости от Ленинского и Уманского в ДНР.

    В районах пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово ДНР российские войска отразили 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в ДНР.

    Украинская сторона потеряла за сутки до 415-ти военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре бронемашины, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

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    9 мая 2024, 03:30 • Новости дня
    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»

    Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт

    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.

    Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».

    По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».

    Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.

    Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.

    Коментарии (5)
    9 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек

    В результате атаки вооруженных сил Украины 11-летняя девочка получила осколочные ранения в Белгородской области

    В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали восемь человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска атаковали Белгород и Белгородский район, в результате воздушной атаки есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, пострадали семеро взрослых и один ребенок – девочка 11 лет, которая получила осколочные ранения левой стопы. С осколочными ранениями госпитализированы еще четверо, три человека получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

    В Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах и частный жилой дом. Кроме того, повреждения получили 37 транспортных средств. Еще четыре частных жилых домовладения и три машины повреждены в поселке Дубовое.

    Напомним, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

    Коментарии (5)
    7 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    В США заявили о возможном смещении Зеленского

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский, с большой вероятностью, скоро будет смещен

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский, с очень высокой вероятностью, может быть смещен, украинское правительство неделями находится в состоянии медленного и верного распада, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор считает, что смещение Зеленского может стать хорошей новостью, потому что поможет прекратить эту «ужасную войну», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

    Коментарии (3)
    9 мая 2024, 17:28 • Новости дня
    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России

    Политолог Баширов: Личное внимание Путина к бойцам СВО работает на сплочение россиян

    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с бойцами СВО сразу после инаугурации говорит о четких приоритетах главы государства. Владимир Путин крепко увязывает победу в спецоперации с залогом успешного развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Напомним, 7 мая президент встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.

    «Владимир Путин со всей ответственностью подходит к проблемам и вопросам, связанным с СВО. Он регулярно общается с солдатами, видится с военными корреспондентами. Фактически старается узнавать обо всем, что происходит на фронте, из первых уст. Встреча 7 мая в этом смысле не стала исключением. Она еще раз подтвердила принципиальную важность диалога с бойцами для главы государства», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Тот факт, что мероприятие состоялось сразу после инаугурации, говорит об однозначной расстановке приоритетов главнокомандующим. В настоящий момент в повестке дня Владимира Путина спецоперация стала одним из важнейших вопросов. Это не удивительно, ведь как заметил президент, именно с ее успешным завершением связано дальнейшее развитие России», – отмечает он.

    «Вокруг нее сплелись сотни различных тем – как политических, так и экономических. Но наиболее значимым является идеологический аспект. Москва стоит в авангарде отстаивания исторической справедливости. Мы действуем на благо всего мира и противостоим порывам украинских властей изменить ментальность братского народа», – акцентирует собеседник.

    «Разумеется, то внимание, которое оказывает президент участникам СВО, положительно сказывается на общественных настроениях. Фронт не может существовать без тыла. Население России получает четкий сигнал, смысл которого заключается в призыве к истинному единению, всеобщей работе на благо будущего Родины», – уточняет эксперт.

    «Уверен, Владимир Путин продолжит прямой и открытый диалог с нашими бойцами. Он подает прекрасный пример чиновникам всех уровней. Спецоперация является приоритетом политики государства, а потому руководителям разного масштаба также стоит больше внимания уделять героям», – резюмирует Баширов.

    Ранее Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Беседа состоялась 7 мая, сразу после церемонии инаугурации президента. В ходе мероприятия глава государства поблагодарил военнослужащих за мужество и умение командовать войсками, сообщает официальный сайт Кремля.

    «У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы», – заметил он.

    При этом, по его мнению, все это возможно лишь при одном условии – успешной работы бойцов на поле боя. «Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», – подчеркнул президент.

    Кроме того, во время встречи активно обсуждались вопросы оборонной промышленности.

    Коментарии (3)
    9 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Нарышкин дал оценку заявлениям о возможной отправке Западом военных на Украину

    Нарышкин назвал эскалацией заявления западных политиков о возможности отправки военных на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин назвал такие заявления безответственными, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД России выразил крайнюю обеспокоенность словами президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину контингентов НАТО. Литовские власти заявили, что готовы отправить войска на Украину для тренировочной миссии.

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