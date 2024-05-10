Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Ганчев предупредил о провокациях Киева на фоне боев на харьковском направлении
Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Бои идут на части участков на линии соприкосновения, включая приграничье. Он призвал всех, кто следит за новостями с украинской стороны, сохранять бдительность, передает ТАСС.
Ганчев также призвал жителей, проживающих в местах вблизи ведения боев, соблюдать осторожность и не покидать укрытия без острой необходимости.
Минобороны ранее сообщало, что ВС России освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области.