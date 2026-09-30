Гендиректор Эйфелевой башни лишился поста из-за дискриминации женщин

Tекст: Алексей Дегтярёв

Руво покинет пост в конце года, передает РБК со ссылкой на Associated Press. Причиной отставки стали результаты внутренней проверки его решения отстранить сотрудниц от обслуживания делегации индуистской организации BAPS 5 сентября.

Расследование выявило нарушения при организации визита представителей BAPS, прибывших в Париж на открытие каменного храма. Председатель SETE Ариэль Вейль назвал произошедшее неприемлемой ситуацией и поручил внедрить программы обучения для продвижения гендерного равенства.

В BAPS пояснили, что решение ограничить контакты сотрудниц с делегацией продиктовано организационными соображениями.

«Эта координация проводилась исключительно в рамках организационной вежливости и логистики, чтобы обеспечить беспрепятственное посещение большой группой и не создавать неудобств сотрудникам башни или посетителям. Ни в какой момент это не было просьбой, основанной на гендерном признаке», – подчеркнули в организации.

Инцидент привел к забастовке сотрудников Эйфелевой башни 7 сентября, из-за чего памятник закрыли на один день. Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар поддержал протестующих и пообещал провести расследование, отметив, что равенство мужчин и женщин должно соблюдаться везде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне молния ударила в шпиль Эйфелевой башни.

В мае злоумышленники похитили более 20 элитных автомобилей со стоянки недалеко от этого монумента.

Осенью прошлого года неизвестный мужчина провел всю ночь на территории достопримечательности.