России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».7 комментариев
Неизвестный провел ночь на Эйфелевой башне и исчез
Стало известно о ночевке мужчины на Эйфелевой башне в Париже
Мужчина задержался на Эйфелевой башне с вечера до утра, покинул объект незамеченным и теперь разыскивается полицией, которая начала расследование инцидента.
Об инциденте написала газета Le Parisien, отметив, что мужчина зашел на башню вечером, купив билет на официальном сайте Эйфелевой башни и воспользовался турникетом в 21:35. Только утром следующего дня в 10:20 камеры наблюдения вновь зафиксировали его, когда он покинул территорию монумента через турникет у западной опоры.
Полиция Парижа начала расследование, чтобы установить, чем занимался подозреваемый ночью, как он избежал внимания охраны и выявить все обстоятельства произошедшего. По данным видеозаписей, на голове мужчины была закреплена компактная экшен-камера.
Власти подчеркивают, что после расследования команда кинологов дважды осмотрела башню и не обнаружила повреждений или подозрительных предметов.
Общество по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) подтвердило факт происшествия и подало официальную жалобу в полицию, однако отказалось давать дополнительные комментарии, ограничившись лишь заявлением о сотрудничестве с правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французский экстремал совершил прыжок с парашютом с Эйфелевой башни и был задержан полицией на Марсовом поле. Полиция ранее эвакуировала людей с Эйфелевой башни после сообщения о бомбе. У Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов во французских флагах с плакатом о погибших на Украине солдатах.