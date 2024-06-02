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Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
У знаменитой Эйфелевой башни во французской столице установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщают местные СМИ.
Гробы появились в 10.00 мск у Эйфелевой башни, их установили трое человек. Гробы имели стандартные габариты, их покрыли французскими флагами. Также рядом был плакат, упоминающий французских солдат, погибших на украинской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.
Источник издания в полиции пояснил, что задержали водителя минивэна, который привез гробы, а также двух подозреваемых, планировавших уехать в Берлин. Задержанные оказались гражданами Болгарии, Украины и Германии.
Гробы были набиты гипсом.
В прокуратуре Парижа заявили, что задержанные находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.
Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.