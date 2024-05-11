Нарышкин не стал исключать контакты с главой ЦРУ в ближайшее время

Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.0 комментариев
Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.31 комментарий
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы
Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.
По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.
Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.
«Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы», – написал он в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение стилизованной под старую фотографию картинкой, на которой изображен мужчина в советской военной форме, кожаном пальто и с револьвером системы Наган в руке, сообщает ТАСС.
На обратной стороне стилизованной фотографии размещена надпись на польском языке «Агент «Корнишон» и дата 22.04.1957, совпадающая с датой рождения премьер-министра Польши Дональда Туска. Мужчина на фото имеет сходство с главой польского правительства.
Ранее сообщалось, что Томаш Шмидт объяснил свое обращение к Александру Лукашенко с просьбой о политубежище несогласием с политикой польских властей.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал предателем судью воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта за его просьбу предоставить ему политическое убежище в Белоруссии.
Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».
Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.
«Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.
Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».
Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.
«Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.
По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».
Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.
В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
«Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.
Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.
Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила об асимметричном ответе России в экономической и транзитной сферах на враждебные действия прибалтов.
Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.
Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса прохожий рассказал о случившемся
Мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП. По его словам, он видел, как произошло ДТП: сначала автобус врезался в машину, а потом упал в реку, передает канал «360».
Гасанов сразу же бросился спасать, не задумываясь, что вода ледяная. По его словам, это его не испугало, потому что он в Дагестане купается в озере даже, если вода холодная.
«Всем, кому смогли, оказали помощь», – рассказал он, заметив, что немногие очевидцы последовали его примеру, передает канал «360».
Петербуржец Николай заметил, что спустя минуту после происшествия несколько очевидцев бросились в воду, чтобы попытаться помочь пострадавшим. По его словам, спецтранспорта еще не было, на мосту стали собираться люди, какой-то человек бежал со спасательными кругами по набережной, несколько парней прыгнули в воду, пишет «Российская газета».
По его словам, люк на крыше автобуса уже был открыт, там лежал мужчина, не подававший признаков жизни, его пытался привести в чувство какой-то молодой человек, видимо, из тех, кто прыгнул спасать. Николай также отметил, что заметил в воде одного человека, который плыл вдоль борта автобуса от водительского окна к люку.
Ранее водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса был задержан в качестве подозреваемого.
Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга, известно о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.
Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек
В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.
Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.
«Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.
По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.
В МИД заявили, что ответные санкции РФ повлияют на рыбную отрасль Британии
По словам дипломата, решение о денонсации стало «логичным, хотя и вынужденным ответом» на антироссийский курс Лондона, в том числе на отмену режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в 2022 году, передает ТАСС.
Долгосрочные последствия этого шага для британской экономики еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что сужение возможностей для рыболовецких компаний негативно скажется на отрасли, заявил он.
В британских же официальных кругах данную тему предпочитают не затрагивать.
«Однако такая политика замалчивания проблемы себя не оправдает», – уверен дипломат.
Москва также жестко ответит на ужесточение Лондоном визовых правил для российских дипломатов, сообщил представитель МИД.
Россия призывает Великобританию к осознанию бесперспективности политики силы и угроз.
«Разговор с Россией с позиции силы на языке угроз и экономических санкций не только бесперспективен, но и чреват конкретными издержками», – отметил Беляев.
Ранее США и Британия обсудили санкции против России.
В своем Telegram-канале она опубликовала видеоролик с эстрадной певицей и актрисой Татьяной Булановой, которая отмечает, что в случае, если вам звонят и предлагают совершить какие-то сомнительные действия якобы для помощи органам, не стоит этому верить.
По словам певицы, нужно заявить звонящему о том, что вам «некогда разговаривать» и положить трубку.
«Никто из официальных лиц никаких важных сообщений людям по телефону не передает. Это не шутки, берегите себя!» – подчеркнула Буланова.
Также Украина хочет добиться максимальной поддержки стран, которые будут присутствовать, передает ТАСС.
Еще одной целью – обсудить, как можно вернуться к соблюдению международного права. Подоляк напомнил, что прямые переговоры с Россией в принципе невозможны.
Ранее в МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны.
Британский эксперт Меркурис: Краматорск и Славянск окажутся под ударом после потери Часова Яра
По его словам, сама оборона ВСУ станет еще более слабой, передает РИА «Новости».
Эксперт также сообщил о крупном прорыве российских войск в районе Авдеевки. Очеретино и другие населенные пункты перешли под контроль ВС России, что создало «огромную дыру» в линии фронта.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.
Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.
Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.
Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».
Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».
Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.
Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».
С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Как видно на записи, водитель пытается вырулить, однако не справляется с управлением, передают «Известия».
Ранее стало известно, что по данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.
Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.
Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.
В указе белорусского лидера говорится, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту, передает ТАСС.
Гулевич стал начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны в 2021 году.
Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должностей послов республики в Швеции, Финляндии и Дании, Германии и Киргизии.