Эксперт: Десять лет назад жители Донбасса сделали окончательный выбор в пользу Русского мира

Член ОП Малькевич: Участники референдума 2014 года в Донбассе хотели разговаривать и думать по-русски

Tекст: Андрей Резчиков

«Я помню тот необычайный эмоциональный подъем, который был как у жителей Донбасса, так и у остальных жителей России, когда в мае 2014 года так непросто далась организация референдума о государственной самостоятельности. Судьба разбросала многих жителей Донбасса по всей стране. Люди даже с Дальнего Востока летели, чтобы проголосовать», – вспоминает Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

«Ключевая мотивация участников референдума – это окончательный выбор пути в Русский мир, пути домой, в Россию. Ради этого одни сражались с оружием в руках на передовой, другие были готовы на любые лишения, а третьи преодолевали тысячи километров, чтобы выразить свою волю, окончательно расстаться с укро-фашистским режимом, где их не считали за людей», – продолжил собеседник. По его словам, жители востока Украины хотели разговаривать и думать по-русски, жить с уважением к собственным правам.

Он также напомнил о попытке имплементации Минских соглашений. «В свое время властям Украины предлагался вполне рабочий сценарий взаимовыгодных и корректных отношений с Россией, уважающий право людей на самоопределение. Но никто не был заинтересован в выполнении Минских соглашений. Запад признался, что для Украины это была возможность выиграть время для того, чтобы нанести нам подлый удар в спину », – подчеркнул спикер.

Малькевич признался, что за все два года, что он находится в зоне СВО, он ни разу не встречал тех, кто бы поддерживал решение Виктора Януковича отдать власть в 2014 году и не воспользоваться президентскими полномочиями прекратить майдан и навести порядок в стране. «Янукович говорил, что не хочет крови на руках, но в итоге он сидит сейчас в кровавой ванне, потому что все это из-за него. Если бы на Украине был национально ориентированный лидер, он не позволил бы всему этому свершиться», – полагает Малькевич.

Кроме того, Запад вслед за массой других стран «развел и обманул» Украину, чьи жители «не получили никакой свободы, а дядя Сэм выжимает из них все соки». «Более того, они видят, как налаживается жизнь на левом берегу Днепра. Они понимают, что вот она – настоящая и нормальная жизнь – развивается социальная сфера, средства вкладываются в развитие людей», – добавил Малькевич.

В субботу ДНР и ЛНР отмечается десятая годовщина референдумов о статусе регионов. Он состоялся 11 мая 2014 года. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР – 89,7%.

Президент Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с десятилетием образования, отметив продемонстрированную жителями Донбасса волю быть с Россией. Он подчеркнул, что «долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов», жители Донбасса защищались и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю – быть вместе со своей Родиной.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала очевидным выбор Донбасса. «Родные, вы дома! И нам с вами за это мстят страшными террористическими актами по всей стране, тысячами санкций и всевозможными нечеловеческими кознями. Но мы выстоим, потому что это нам завещали наши предки, отстоявшие Отечество и 79 лет назад, и много раз до этого», – отметила Захарова.