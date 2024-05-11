Захарова назвала достижение Украины за десять лет

Захарова: Украина за десять лет превратилась в страну-самоизгой

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Захарова заявила, что долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась 11 мая 2014 года, когда народ Донбасса, реализуя международно признанное, закрепленное в Уставе ООН право народов на самоопределение, на демократическом референдуме сказал «Да» государственной самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик.

Захарова назвала очевидным правильный выбор Донбасса, несмотря на то, что выдававшие себя за «миротворцев» и «посредников» Швейцария и ОБСЕ с ходу назвали тот демократический референдум «нелегальным», а сидевший в кресле президента в Киеве в то время Турчинов пугал Донбасс, заявляя, что «организаторы ответят».

По ее словам, Украина за эти годы превратилась в failed state, страну-самоизгой, которая загнана в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков.

«Родные, вы дома! И нам с вами за это мстят страшными террористическими актами по всей стране, тысячами санкций и всевозможными нечеловеческими кознями. Но мы выстоим, потому что это нам завещали наши предки, отстоявшие Отечество и 79 лет назад, и много раз до этого», – написала Захарова.

Она подчеркнула, что сегодня Россия помнит и чтит эту дату, героев, убитых киевскими террористами ополченцев, восхищается мужеством Донбасса.

Ранее президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.