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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    28 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    11 мая 2024, 10:32 • Новости дня

    Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

    Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

    Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с десятилетием образования, отметив продемонстрированную жителями Донбасса волю быть с Россией.

    На сайте Кремля предоставлены его поздравления, где подчеркнуто, что «долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов», жители Донбасса защищались и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю – быть вместе со своей Родиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что именно независимость помогла Донбассу вернуться в состав России. Участники тех событий вспоминают, с каким воодушевлением участвовали в плебисците, который стал важным этапом для последующего воссоединения с Россией.

    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    9 мая 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    Путин: Украинские беспилотники летают над головами, как мухи
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские беспилотники «как мухи» летают над головами российских бойцов, но российские ученые, инженеры и конструкторы работают над этим, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими.

    «Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, все это известно. Мы работаем над этим. И, уверен, результат будет», – цитирует президента ТАСС.

    Сама встреча с командирами прошла еще 7 мая, после инаугурации. Кадры со встречи опубликовали 9 мая.

    Он подчеркнул, что российские ученые, конструкторы, инженеры работают над тем, чтобы ВС России смогли опередить противника.

    «Повторяю еще раз: в целом у нас получается. Это одна из главных задач для обеспечения общего успеха и победы», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что Россия получает на международном рынке разработки двойного и гражданского назначения, которые могут быть использованы для ведения боевых действий.

    «Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения», – пояснил президент.

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    9 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва признательна Лаосу за передачу танков Т-34, они являются символом Победы и важны для воспитательной работы с молодежью, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

    «Мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34. Они являются символом Победы. Конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это важно, спасибо большое», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    В ходе российско-лаосских переговоров Путин также сообщил, что возможность использовать карты «Мир» на территории Лаоса окажет благоприятное воздействие на туризм.

    «Держатели карт «Мир» получили возможность использовать их на территории вашей страны, это, безусловно, будет способствовать росту туристического потока», – сказал глава российского государства.

    Переговоры Путина и Сисулита прошли в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Перед этим президент Лаоса в числе почетных зарубежных гостей присутствовал на параде Победы в Москве.

    Ранее Путин провел переговоры с президентом Кубы.

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    8 мая 2024, 11:58 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве

    Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении

    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В отношениях Армении и России сложилась парадоксальная ситуация: официально страны остаются союзниками, но курс Еревана свидетельствует об обратных намерениях. Переговоры Путина и Пашиняна будут способствовать прояснению позиций сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду президент России соберет саммит ЕАЭС и проведет отдельную встречу с армянским премьером.

    «Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».

    Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.

    Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.

    Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.  

    В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.

    Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.

    На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.

    Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.

    Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».

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    9 мая 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин и президенты других стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Могиле Неизвестного Солдата на 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной возложили цветы президент России Владимир Путин и его коллеги из других стран.

    В Александровский сад после парада прошли Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает ТАСС.

    У Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата они вместе возложили гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой.

    Могила Неизвестного Солдата является общенациональным мемориалом воинской славы, прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Московской области и перезахоронили в Александровском саду в 1966 году.

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

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    9 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    Лукашенко пошутил об их с Путиным внешнем виде после ночных переговоров
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным перед началом парада Победы в Москве пошутил, что они «неплохо выглядят» после ночных переговоров.

    «Мы еще с вами неплохо выглядим», – пошутил Лукашенко во время рукопожатия с Путиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, во сколько завершились переговоры.

    «В три часа», – сказал Лукашенко.

    Напомним, Путин лично приветствовал иностранных лидеров, прибывших на парад Победы в Москве.

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    8 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

    Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные солдаты на Украине станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта. Если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее литовские власти допустили отправку войск на Украину с тренировочными целями.

    «Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

    «Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

    «Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

    Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

    Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

    Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

    Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

    Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

    Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.

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    9 мая 2024, 10:17 • Новости дня
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    Названы стоящие на параде Победы рядом с Путиным ветераны
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с президентом Владимиром Путиным на параде Победы на Красной площади стоят ветераны Великой Отечественной Александра Алешина, участница обороны Москвы, и сражавшийся в Сталинграде и под Ленинградом Евгений Куропатков.

    На парад по традиции пригласили ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    Рядом с президентом парад смотрят Александра Семеновна Алешина, которой 21 февраля нынешнего года исполнилось 100 лет, и Евгений Петрович Куропатков, которому исполнилось 100 лет 19 июля 2023 года.

    Алешина – инструктор-снайпер, в 1941 году после окончания семилетки она пошла работать на завод, потом участвовала в строительстве противотанковых укреплений в Наро-Фоминске. В 1942 году она пошла в инструкторы снайперского дела, попросилась на фронт. Ее оставили в школе снайперов, она успела подготовить 26 таких специалистов.

    Евгений Куропатков с началом Великой Отечественной отправился добровольцем в армию. Он обучался в тульском ружейном училище. В октябре его курсанты участвовали в боях на дальних подступах к Москве. После обучения отправился под Сталинград, в 196-ю стрелковую дивизию. Участвовал в боях у тракторного завода, отправлял снаряды с одного берега Волги на другой. В 1943 году был направлен под Ленинград.

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    9 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов.

    Необходимо обсудить ряд вопросов по отношению к трудовым мигрантам, это «щепетильный и один из главных вопросов», сказал Рахмон, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия остается для Таджикистана стратегическим партнером и союзником. Душанбе не намерен менять свою позицию.

    «Конечно, наши недруги хотели бы, хотят [нас] поссорить, разбросать различными методами», – отметил политик.

    Он напомнил, что Россия имеет самую большую военную базу за пределами страны именно в Таджикистане. Странам следует вместе бороться с глобальными вызовами и угрозами, подчеркнул Рахмон.

    Напомним, отдельная встреча Путина и Рахмона прошла после парада Победы.

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    9 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии

    Лукашенко заявил, что проведение совместных ядерных учений России и Белоруссии было его инициативой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатором совместных ядерных учений России и Белоруссии выступил белорусский лидер Александр Лукашенко, об этом сам Лукашенко сообщил журналистам.

    «Что касается нас, белорусов, это была моя инициатива, [президент России Владимир] Путин об этом сказал, я ему позвонил – слушай, мы должны синхронизировать в этом плане», – сказал он, передает ТАСС. Белоруссия присоединяется к учениям на втором этапе, на третьем будут подведены итоги тренировки, добавил Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что «ядерное оружие – страшное оружие», для его применения необходимо тренироваться.

    «Идет эскалация напряженности. Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе это смертоносное оружие», – сказал он. По его словам, мир как никогда «близко подошел к ядерной катастрофе».

    Лукашенко также подчеркнул, что для России и Белоруссии ядерное оружие является исключительно оружием сдерживания.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России.

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    11 мая 2024, 03:51 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    «Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.

    Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.

    Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    9 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    Песков: Путин и Пашинян обсудили вывод пограничников России из Армении
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян в ходе переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в нескольких регионах Армении, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков утвердительно ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян вывод российских пограничников из ряда областей Армении, передает ТАСС.

    В четверг Путин провел отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Она прошла после парада Победы, на котором присутствовали лидеры стран СНГ, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

    Также на 9 мая у главы российского государства запланирован еще ряд переговоров.

    Напомним, Путин перед началом переговоров предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе.

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    9 мая 2024, 12:38 • Новости дня
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    Путин: ВС России проявили героизм при освобождении Бердычей
    @ Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие проявили героизм, освобождая населенный пункт Бердычи в ДНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными.

    «Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю», – сказал президент, передает ТАСС.

    На встрече присутствовал командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

    «Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», – сказал он.

    Минобороны сообщало об освобождении Бердычей 2 мая.

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