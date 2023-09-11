Скачко объяснил страхом слова Зеленского о неискренности ряда стран Запада

Политолог Скачко: Зеленский боится, что покровители вынудят его пойти на перемирие

Tекст: Илья Абрамов

«Ни одна из стран Запада не является искренней по отношению к Украине. Каждая из них решает свои проблемы и задачи. Великобритания пытается вернуть свое влияние на мировой арене, США хотят еще больше увеличить зависимость европейских государств от себя, а ЕС поступает так, как ему укажут в Вашингтоне», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Но главная цель западных государств – это создание из Украины «Антироссии», которая должна победить в бою против нас или сгореть. Счастье простых жителей страны Зеленского и его покровителей не волнует», – подчеркивает собеседник.

«Заявления Зеленского о неискренности стран Запада – это его личная инициатива. Он боится того, что покровители вынудят его пойти на перемирие. В таком случае политик сразу лишится власти, так как ему придется отвечать за все проблемы своего государства, снять военное положение и провести выборы. Поэтому он пытается вести свою игру, но получается не очень хорошо», – отмечает он.

«Также не очень понятно, что Зеленский имел в виду под полностью милитаризированной экономикой. Все предприятия страны уже сейчас работают на военную отрасль. Даже доходы с сельского хозяйства сейчас идут на нужды армии», – резюмировал Скачко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать его страну.

Кроме того, он сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт станет войной на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал.

При этом Зеленский заявил, что морально готов к переходу на милитаризированную экономику, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

Напомним, Зеленский ранее обвинял западные страны в замедлении темпов контрнаступления. По мнению политика, этому способствует малое число поставок вооружений. Также он выразил уверенность, что Россия останавливает украинское контрнаступление, потому что Украины нет в небе, а РФ – есть.

Не только Зеленский позволяет себе выступать против своих покровителей. Ранее на этот шаг пошел командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Генерал вопреки рекомендациям западных стран настаивал на усилении обороны близ Купянского района, вместо сосредоточения войск на юге.