Tекст: Алёна Задорожная

«Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее США. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

«Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, Госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

Напомним, на прошлой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.