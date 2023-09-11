У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.0 комментариев
Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.
«Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее США. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.
«Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.
По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».
При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, Госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».
Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.
Напомним, на прошлой неделе Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.