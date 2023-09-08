Небензя обвинил Украину в ударе по Константиновке

Tекст: Алексей Дегтярев

Удар по городу – это страшная трагедия, там погибли 16 человек и 32 пострадали, видеоматериалы свидетельствуют о том, что ракета прилетела с украинских позиций, заявил Небензя, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что соответствующие ролики опубликовали в социальных сетях, один из них опубликовал и сам президент Украины Владимир Зеленский. Постпред подчеркнул, что в ООН быстро забудут это событие, как и в случае с ударом по Краматорску в апреле 2022 года, когда выяснилось, что это – «чудовищное преступление и страшная провокация» киевского режима.

Ранее эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.