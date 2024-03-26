Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.0 комментариев
Эксперт назвал условия для освобождения Часова Яра
Военный аналитик Онуфриенко: Первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс
После освобождения Красного российские войска развивают наступление в районе Клещеевки. Цель – отбросить противника за канал Северский Донец-Донбасс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он также счел нецелесообразным штурмовать Часов Яр «в лоб». Ранее стало известно о проблемах ВСУ в Часовом Яре с обороной на фоне больших потерь.
«Российские войска смогли существенно продвинуться на Артемовском направлении. Официально подтверждено, что освобожден населенный пункт Красное (Ивановское). Это открывает перспективы не столько для наступления на Часов Яр, сколько для выдавливания противника в районе Клещеевки, где с августа идут тяжелые бои», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
По его оценкам, после освобождения Красного шансы украинских боевиков удерживать территории восточнее канала Северский Донец-Донбасс сводятся к нулю. «Оставление этих позиций – вопрос ближайших недель», – считает собеседник. По мнению Онуфриенко, первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за Северский Донец-Донбасс. При этом полномасштабное наступление ВС РФ вряд ли будет направлено на агломерацию так называемого донбасского кольца обороны противника, полагает аналитик.
«Штурм населенных пунктов – это достаточно сложная задача, сопровождаемая большими потерями и разрушениями. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что один город плавно переходит в другой, а между ними зачастую расположены несколько поселков. Речь идет в том числе о Часовом Яре, Константиновке, Славянске», – уточнил спикер. Онуфриенко настаивает: Часов Яр – стратегически значимый населенный пункт, но освобождать его нужно «не в лоб». «Такой ход выглядит более целесообразным. Ведь если поступить иначе, то ВСУ будут накрывать огнем город с близлежащих территорий», – уточняет эксперт.
«В последний год мы придерживаемся тактики гибкой обороны: российские военные заманивают штурмовиков противника в ловушку, затем их перемалывают при помощи артиллерии. Мне кажется, стоит продолжать придерживаться такой логики – постепенно улучшать позиции, продвигаясь вперед», – акцентировал Онуфриенко.
Ранее стало известно, что после зачистки населенного пункта Красное российские войска продолжили продвижение к Часову Яру и заняли новые позиции у этого важного узла обороны украинских формирований. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери. «Это негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра», – отметил он.
Марочко добавил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часов Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Он подчеркнул, что все это время там не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за постоянных обстрелов ВСУ.