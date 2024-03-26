  • Новость часаФСБ поймала бывшего боевика «Айдара» в Ростовской области
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    Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    12 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    68 комментариев
    26 марта 2024, 12:32 • Новости дня

    Эксперт назвал условия для освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за канал Северский Донец-Донбасс

    Эксперт назвал условия для освобождения Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Красного российские войска развивают наступление в районе Клещеевки. Цель – отбросить противника за канал Северский Донец-Донбасс. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он также счел нецелесообразным штурмовать Часов Яр «в лоб». Ранее стало известно о проблемах ВСУ в Часовом Яре с обороной на фоне больших потерь.

    «Российские войска смогли существенно продвинуться на Артемовском направлении. Официально подтверждено, что освобожден населенный пункт Красное (Ивановское). Это открывает перспективы не столько для наступления на Часов Яр, сколько для выдавливания противника в районе Клещеевки, где с августа идут тяжелые бои», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его оценкам, после освобождения Красного шансы украинских боевиков удерживать территории восточнее канала Северский Донец-Донбасс сводятся к нулю. «Оставление этих позиций – вопрос ближайших недель», – считает собеседник. По мнению Онуфриенко, первоочередная цель российских войск – отбросить ВСУ за Северский Донец-Донбасс. При этом полномасштабное наступление ВС РФ вряд ли будет направлено на агломерацию так называемого донбасского кольца обороны противника, полагает аналитик.

    «Штурм населенных пунктов – это достаточно сложная задача, сопровождаемая большими потерями и разрушениями. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что один город плавно переходит в другой, а между ними зачастую расположены несколько поселков. Речь идет в том числе о Часовом Яре, Константиновке, Славянске», – уточнил спикер. Онуфриенко настаивает: Часов Яр – стратегически значимый населенный пункт, но освобождать его нужно «не в лоб». «Такой ход выглядит более целесообразным. Ведь если поступить иначе, то ВСУ будут накрывать огнем город с близлежащих территорий», – уточняет эксперт.

    «В последний год мы придерживаемся тактики гибкой обороны: российские военные заманивают штурмовиков противника в ловушку, затем их перемалывают при помощи артиллерии. Мне кажется, стоит продолжать придерживаться такой логики – постепенно улучшать позиции, продвигаясь вперед», – акцентировал Онуфриенко. 

    Ранее стало известно, что после зачистки населенного пункта Красное российские войска продолжили продвижение к Часову Яру и заняли новые позиции у этого важного узла обороны украинских формирований. По информации подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери. «Это негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра», – отметил он.

    Марочко добавил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часов Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Он подчеркнул, что все это время там не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за постоянных обстрелов ВСУ.

    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

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    26 марта 2024, 08:54 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре

    ВСУ в Часовом Яре понесли большие потери и испытывают проблемы с обороной

    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска в Часовом Яре на Донецком направлении из-за значительных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери, что негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра, передает РИА «Новости».

    Марочко также отметил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    25 марта 2024, 15:10 • Новости дня
    На Украине заявили о занятии российскими войсками четырех населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать, сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, российские военные раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел, передает РИА «Новости».

    Стариков заявил, что ВС России используют против ВСУ тактику «смертельных качелей», вынуждая украинских военных раскрыть свои слабые места, после чего нанести решающий удар.

    Ранее российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    25 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии зависимости от поставок газа через Украину

    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерской стороне нет необходимости получать газ от России через украинскую территорию, она получает этот вид энергоносителя через «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Поставки газа в Венгрию идут по «Турецкому потоку», решение Венгрии, Сербии, Турции и Болгарии построить этот газопровод было «отличным», заявил Сийярто, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Будапешту нет необходимости в транзите газа через Украину, поскольку этот газопровод обеспечивает безопасность поставок газа.

    Вместе с тем увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» возможно, его входящая мощность в Венгрии – 8,5 млрд кубометров в год. В 2023 году страна получила по нему 5,6 млрд кубометров, свободные мощности остаются. Страна получает достаточно российского газа. В случае необходимости увеличения она обратится к Газпрому, заключил Сийярто.

    Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

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    26 марта 2024, 05:32 • Новости дня
    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе

    Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

    Захарова заявила о замене «хайли-лайкли» на «не было, и точка» на Западе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Госдепа о том, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

    Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил: «Никакого участия Украины в теракте в «Крокусе» не было. Точка», – передает ТАСС.

    Захарова в ответ заявила в Telegram, что «не было, и точка» – это «новая форма доказательной базы». По словам Захаровой, такая форма заменила «хайли-лайкли».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство». При этом президент России Владимир Путин указал, что теракт совершен радикальными исламистами. Он заявил: «Нас интересует, кто заказчик».


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    25 марта 2024, 13:15 • Новости дня
    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону

    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций и нефтепровода в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками ФСБ были задержаны четыре человека, подозреваемые в поджоге двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены дела по статье «Террористический акт».

    Следствием установлено, что задержанные совершили поджоги двух трансформаторных подстанций в Первомайском районе Ростова-на-Дону, которые обеспечивали электроэнергией жилые дома, административные и социально значимые объекты, передает ТАСС.

    В ФСБ уточнили, что задержанные планировали поджечь магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Черномортранснефть». В настоящее время все четверо заключены под стражу.

    Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.

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    25 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»

    Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за отсутствия доказательств «ракетного инцидента»

    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

    Андреев сообщил, что спросил у польской стороны, намерена ли она предоставить доказательства того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, но не получил внятного ответа, передает РИА «Новости».

    Дипломат также напомнил, что Москве не предоставили никаких доказательств по «ракетному инциденту», который якобы произошел 29 декабря 2023 года. Андреев сделал вывод, что не имеет смысла беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы, и предложил польским дипломатам направить соответствующую ноту по почте или с курьером.

    Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета». Она находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, после чего покинула территорию республики.

    Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России.

    Коментарии (16)
    26 марта 2024, 08:28 • Новости дня
    Коптер заснял, как боевики ВСУ прячут тела сослуживцев
    Коптер заснял, как боевики ВСУ прячут тела сослуживцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский беспилотник зафиксировал, как украинская эвакуационная команда сбросила тела погибших военных в прифронтовой лесопосадке. По словам источника в силовых структурах России, ВСУ делают это, чтобы скрыть потери и не выплачивать компенсации семьям погибших.

    Инцидент произошел после того, как Российская армия нанесла огневой удар по объекту ВСУ на Херсонском направлении. Разведдрон отслеживал действия противника и заснял, как эвакуационная команда вместо эвакуации тел сбросила их в лесопосадке.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что тела двух раненых боевиков ВСУ погрузили в пикап и повезли в тыл, однако автомобиль сменил курс и заехал в лесополосу. Там и выгрузили тела.

    20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что украинская армия с 1 января 2024 года потеряла свыше 71 тыс. человек в зоне специальной военной операции.

    Коментарии (4)
    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

    Коментарии (18)
    26 марта 2024, 01:19 • Новости дня
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты, заявил командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Леонид Маслов.

    Маслов в соцсетях заявил, что существование уклонистов злит его больше, чем все остальные проблемы Украины, будь то олигархи, коррупция или нарушение прав человека. Он призвал создать на Украине для уклонистов «институты принудительного труда на победу».

    Он подверг критике «уклонистов» из Верховной рады, которые не могут организовать учет и перепись населения вместо повесток и захвата людей на улицах. Маслов осудил «создание атмосферы безнаказанности» для уклонистов.

    Напомним, на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». Мобилизационная кампания на Украине провалилась.

    Коментарии (26)
    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    26 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении

    Бойцы Южной группировки российских войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения трофейную БМП Marder

    Российские военные «затрофеили» первую БМП Marder на Авдеевском направлении
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, сообщило Минобороны России.

    БМП вывезли ночью после разведки местности. При поддержке инженеров «проложили новую дорогу, разминировали минные поля», после чего скрыто приблизились к цели. В результате «немецкий трофей был успешно эвакуирован с поля боя», передает ТАСС.

    Эвакуированная Marder незначительно повреждена украинскими минами – вооруженные силы Украины хотели уничтожить ее. Из-за своего веса БМП застряла в грунте, ВСУ пришлось бросить ее и бежать.

    Российский механик-водитель с позывным Шуба рассказал, что трофей доставали долго, под обстрелом. Боец с позывным Длинный сообщил, что колонна техники передвигалась без освещения.

    Заместитель командира по технической части с позывным Казбек пояснил, что Marder захватили после контратаки ВСУ. «Я не слышал, чтобы они где-то попадались, чтобы можно было «затрофеить», тем более в таком идеальном состоянии», – сказал он, отметив, что БМП «полностью на ходу».

    В январе Минобороны Германии сообщило, что передало Украине десять БМП Marder с боеприпасами и запчастями. Пленный солдат ВСУ рассказал, что Marder часто ломаются и не предназначены для вооружения советского образца.

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