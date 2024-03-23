Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
ВС России освободили Красное в ДНР
В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.
Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.