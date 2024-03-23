ВС России освободили Красное в ДНР

Подпольщики сообщили о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

В Ивано-Франковской области поражен аэродром к юго-востоку от города Коломыя, также есть прилет в город Бурштын, сообщили в подполье ТАСС.

В Хмельницкой области поражен способный принимать американские истребители F-16 аэродром в Староконстантинове. Также есть два прилета в самом городе Хмельницком.

В Харькове удары ВС России пришлись по заводу транспортного машиностроения им. Малышева «Электротяжмаш», где стояла тяжелая военная техника ВСУ. Также в городе поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

Удар с детонацией произошел у аэродрома «Озерное» в юго-восточном пригороде Житомира. В Днепропетровске взрыв с последующей детонацией произошел в районе Южного машиностроительного завода им. Макарова.

В Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские военные в ночь на пятницу произвели массированные удары по военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков на Украине.