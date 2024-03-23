  • Новость часаЧисло погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек
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    ВС России освободили Красное в ДНР
    Директор «Пикника» сообщил о пропаже участника группы
    Мнения
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

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    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

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    Общественное мнение Общественное мнение Такое могут сотворить только ничтожества

    «Как дела?» – понеслось с фронта. – «Как дела?». Бойцы в курсе. Выражают соболезнования, хотя случившееся – беда не только москвичей, всей страны. Этим вечером для бойцов тоже что-то поменялось.

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    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня

    ВС России освободили Красное в ДНР

    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    22 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Подпольщики сообщили о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области, аэродром в Хмельницкой области, машиностроительный завод в Харькове, аэродром в Житомирской области, завод в Днепропетровске (Днепре), сообщили представители подполья.

    В Ивано-Франковской области поражен аэродром к юго-востоку от города Коломыя, также есть прилет в город Бурштын, сообщили в подполье ТАСС.

    В Хмельницкой области поражен способный принимать американские истребители F-16 аэродром в Староконстантинове. Также есть два прилета в самом городе Хмельницком.

    В Харькове удары ВС России пришлись по заводу транспортного машиностроения им. Малышева «Электротяжмаш», где стояла тяжелая военная техника ВСУ. Также в городе поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

    Удар с детонацией произошел у аэродрома «Озерное» в юго-восточном пригороде Житомира. В Днепропетровске взрыв с последующей детонацией произошел в районе Южного машиностроительного завода им. Макарова.

    В Кривом Роге попадание зафиксировано в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине.

    Ранее Минобороны России сообщало, что российские военные в ночь на пятницу произвели массированные удары по военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков на Украине.

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    22 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ

    Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила указаний от США не бить по российским НПЗ

    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ
    @ Антон Великжанин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно призывали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стефанишина заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но «воюет теми практиками», которые у нее имеются, передает РИА «Новости».

    Газета The Financial Times писала ранее, что США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    22 марта 2024, 16:03 • Новости дня
    На Украине отменили категорию к военной службе «ограниченно годен»

    Tекст: Александра Юдина

    Верховная рада Украины приняла отменяющий категорию «ограниченно годен» к военной службе закон, пишет АрмияInform.

    Отмечается, что принят закон об обеспечении социальной защиты военнослужащих, согласно которому отменяется понятие «ограниченно годен» к службе в ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как отметила замглавы Минобороны Украины Наталья Калмыкова, в связи с нововведениями признанные ограниченно годными ранее военнослужащие обязаны пройти повторное медосвидетельствование.

    Ранее на Украине признали, что военнослужащие вынуждены держать «отчаянную оборону» уязвимых позиций.

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    22 марта 2024, 20:13 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
    Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе
    @ REUTERS/Vitalii Hnidyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное».

    Воздушная тревога объявлена на территории всей Одесской области, сообщается о взрыве, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о взрыве в Одессе пока не поступало.

    Ранее сообщалось о поражении трех аэродромов и двух заводов на Украине.

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    22 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    Футболиста украинского «Шахтера» наказали за лайк под постом о победе РФ в матче с Сербией
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) оштрафовал полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под публикацией о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче.

    «Шахтер» назвал поступок Тоирова «недопустимым и постыдным поведением», отметив, что он «не соответствует ценностям клуба». Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, передает РИА «Новости».

    19-летний Тоиров выступает за «Шахтер» с марта 2023 года. За это время он провел два матча за основную команду, а также играл за молодежный состав.

    Ранее сборная России обыграла сборную Сербии в товарищеском матче со счетом 4:0.

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    22 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Германия «приняла к сведению» слова Пескова о «состоянии войны»

    МИД Германии сообщил, что принял к сведению слова Пескова о «состоянии войны»

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия принимает к сведению заявление из Кремля о том, что Россия находится в состоянии войны с коллективным Западом, который активно вмешивается в ситуацию на Украине, заявил представитель МИД страны.

    «Ужасной реальности на месте» это заявление не меняет, передает ТАСС слова представителя немецкого внешнеполитического ведомства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    Представитель Кремля разъяснил также, что после вступления коллективного Запада в конфликт на Украине для России началась война, но статус спецоперации юридически не меняется.

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    22 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тыс. боевиков и семь танков
    За неделю на Белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тыс. боевиков и семь танков
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона при попытках прорыва в Белгородской и Курской областях потеряла свыше 3 тыс. человек за неделю, сообщило Министерство обороны.

    Украинские боевики пытались прорваться в приграничные районы этих регионов, группировка прикрытия госграницы России отразила все атаки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ на Белгородском направлении за семь дней потеряли свыше 3 тыс. человек, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.

    На Донецком направлении Южная группировка освободила железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР и улучшила положение по переднему краю.

    Поражены подразделения десантно-штурмовой, танковой, двух аэромобильных, четырех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, трех бригад теробороны у Раздоловки, Красного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки, Константиновки и Георгиевки в ДНР.

    Также отражены 10 контратак украинских штурмовиков 46-й и 81-й аэромобильных бригад у Белогоровки, Красногоровки и Новомихайловки в ДНР.

    ВСУ потеряли там за неделю свыше 1 тыс. 885 человек, шесть танков, 13 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами.

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    22 марта 2024, 15:23 • Новости дня
    Объекты «Нафтогаза» повреждены в результате ударов по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине в результате ударов ВС России повреждены объекты компании «Нафтогаз», сообщил глава компании Алексей Чернышев.

    По его словам, есть локальные повреждения газопроводов, также зафиксировано отключение объектов от электричества, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу ВС России нанесли самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

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    23 марта 2024, 09:15 • Новости дня
    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат атакован украинскими БПЛА

    Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в ночь на субботу был атакован украинскими БПЛА, сообщили в администрации предприятия.

    В результате произошедшей атаки никто не пострадал, повреждений оборудования также не зафиксировано, передает ТАСС со ссылкой на сообщение комбината. ОЭМК продолжает работу.

    Оскольский электрометаллургический комбинат им. Угарова, входящий в холдинг «Металлоинвест», – единственное в России предприятие полного цикла с реализованной технологией прямого восстановления железа.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали Старооскольский округ.

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    22 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Разлив нефтепродуктов в Днепр произошел после повреждения и пожара на Днепрогэс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственная экологическая служба Украины сообщает о разливе нефтепродуктов в реку Днепр, который произошел после повреждения и пожара на Днепровской ГЭС.

    Как говорится в сообщении, у Днепровской ГЭС зафиксированы загрязнение почв и утечка нефтепродуктов в реку Днепр, передает ТАСС.

    Ранее директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщил, что Днепрогэс остановила работу. До этого в «Укргидроэнерго» сообщали, что Днепрогэс подвергся обстрелу, там начался пожар, при этом угрозы прорыва плотины нет.

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    22 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Небензя: Помощь Запада не спасет Украину от поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Даже несмотря на оказываемую военную, финансовую и политическую помощь, Украина неминуемо движется к военному поражению», – сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что «на поле боя дела у Киева обстоят крайне плачевно». По его словам, «по всем направлениям боевики ВСУ отступают» из-за успешного наступления ВС России.

    Ранее в Австралии заявили о фактической победе России на Украине после взятия Авдеевки.

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    22 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Дело против командира авиации ВСУ Булацика об ударе по нефтебазе передали в суд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расследование в отношении командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика завершено, он отдавал приказ о сбросе авиабомб на нефтеналивную станцию в Брянской области, сообщил Следственный комитет России.

    Булацик заочно обвиняется по статье «Террористический акт», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно версии следствия, 30 апреля 2022 года два Су-24М ВСУ получили приказ Булацика и других должностных лиц. Эти бомбардировщики с авиабомбами ФАБ-500ШН перешли российскую границу и сбросили снаряды на нефтеналивную станцию ООО НК «Русснефть-Брянск».

    Произошел взрыв, жизни большого количества гражданских на предприятии оказались в смертельной опасности. Также повреждения получило имущество. Ущерб собственнику составил не менее 11 млн рублей.

    Собрана достаточная доказательная база, дело против Булацика с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения в отсутствие обвиняемого.

    Ранее итоги расследования дела Булацика оглашались на совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным.

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    22 марта 2024, 18:14 • Новости дня
    Шольц назвал законным использование доходов от активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине не нарушает норм международного права.

    В ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза Шольц сказал, что считает «огромным прогрессом» использование прибыли от активов России, в частности, на военную помощь, передает ТАСС.

    По словам политика, подобные действия являются «совершенно безопасными с правовой точки зрения». «Мы очень тщательно сверились с международным правом и другими правами, которые здесь нужно соблюдать, и сказали, что эти <…> доходы никому не принадлежат, а поэтому ЕС может взять их и использовать», – заявил он.

    В настоящее время Еврокомиссия работает над созданием основы для использования доходов от замороженных российских активов, ей даны указания, куда они должны быть направлены, добавил Шольц. Он уточнил, что в перспективе большую часть этих средств планируется направить на удовлетворение потребностей Украины в боеприпасах и оружии.

    Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указал на несоответствие международному законодательству схем Запада по изъятию замороженных активов России.

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    22 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    В Крыму задержали члена украинского нацбатальона

    В Крыму задержали члена украинского нацбата

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове задержали участника украинского националистического батальона, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    Задержанным оказался российский гражданин 1988 года рождения, он является членом незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (запрещено в России), указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он с 2015 года участвовал в деятельности этого батальона, с оружием в руках он досматривал людей и машины на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, занимался охраной объектов нацбата.

    Также он не заявлял о добровольном выходе из этого вооруженного формирования.

    Дело заведено по статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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