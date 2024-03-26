Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию

Песков заявил о желании Запада с помощью Украины оставить Россию «на задворках»

Tекст: Антон Антонов

Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска, где у нее остались подруги детства. Из-за нынешних событий общение с ними на полтора года прекратилось, но затем возобновилось, когда «эти подружки уехали» с Украины в Европу, они «не хотят возвращаться». При этом Навка с подругами «пытаются обходить какие-то вопросы», пишут «Аргументы и Факты».

Песков также рассказал о «троюродных, четвероюродных» родственниках Навки на Украине, которым из-за этого родства пришлось столкнуться с «некомфортными условиями». «С ними она пока не общается, но я убежден, что и это общение со временем все равно наладится», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что нынешний период в истории двух стран является очень сложным. Россия принимает необходимые меры для защиты своего будущего и борется с государством, которое заразилось «бациллой неонацизма». Песков не сомневается, что после завершения этого периода народы России и Украины восстановят общение, и по меркам истории «это произойдет достаточно быстро».

По словам Пескова, многие страны хотят способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Россия приветствует такой настрой, но, как подчеркнул Песков, решение украинской проблемы без участия России невозможно.

По его словам, Украина стала инструментом в руках коллективного Запада для давления на Россию, попыток не только сдержать, но и «добить ее». России важно «прекратить процесс нанесения ущерба» ее безопасности и не допустить существования у своих границ враждебного государства с националистической идеологией.

Он указал на намерения Украины силой вернуть Крым и подчеркнул, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое открыто заявляет о подобных планах. «Про новые регионы я даже не говорю», – сказал он. Обсуждать эти вопросы без участия России Песков считает абсурдным и бесперспективным.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».