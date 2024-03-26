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    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Главное – не дать террористам разбудить зверя внутри себя

    Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    45 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит продолжать делать то, что должно.

    12 комментариев
    26 марта 2024, 08:54 • Новости дня

    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре

    ВСУ в Часовом Яре понесли большие потери и испытывают проблемы с обороной

    ВСУ понесли большие потери в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска в Часовом Яре на Донецком направлении из-за значительных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в результате ударов ВС России по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери, что негативно сказалось на их обороноспособности в районе Часова Яра, передает РИА «Новости».

    Марочко также отметил, что нехватка техники и боеприпасов деморализует украинских военных, наблюдаются панические настроения среди украинских боевиков. Он рассказал, что при самовольном оставлении позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения протяженностью около 300 метров юго-восточнее Часова Яра.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

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    25 марта 2024, 15:10 • Новости дня
    На Украине заявили о занятии российскими войсками четырех населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать, сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, российские военные раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел, передает РИА «Новости».

    Стариков заявил, что ВС России используют против ВСУ тактику «смертельных качелей», вынуждая украинских военных раскрыть свои слабые места, после чего нанести решающий удар.

    Ранее российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    25 марта 2024, 13:15 • Новости дня
    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону

    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций и нефтепровода в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками ФСБ были задержаны четыре человека, подозреваемые в поджоге двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены дела по статье «Террористический акт».

    Следствием установлено, что задержанные совершили поджоги двух трансформаторных подстанций в Первомайском районе Ростова-на-Дону, которые обеспечивали электроэнергией жилые дома, административные и социально значимые объекты, передает ТАСС.

    В ФСБ уточнили, что задержанные планировали поджечь магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Черномортранснефть». В настоящее время все четверо заключены под стражу.

    Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.

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    25 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»

    Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за отсутствия доказательств «ракетного инцидента»

    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

    Андреев сообщил, что спросил у польской стороны, намерена ли она предоставить доказательства того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, но не получил внятного ответа, передает РИА «Новости».

    Дипломат также напомнил, что Москве не предоставили никаких доказательств по «ракетному инциденту», который якобы произошел 29 декабря 2023 года. Андреев сделал вывод, что не имеет смысла беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы, и предложил польским дипломатам направить соответствующую ноту по почте или с курьером.

    Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета». Она находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, после чего покинула территорию республики.

    Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России.

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    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    25 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»

    Представители Белого дома Кирби и Жан-Пьер заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая организация «Исламское государство», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что, по мнению США, «ответственность за эту вылазку несет только ИГ*», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что теракт был совершен ИГ*. Она уверена, что руководство России осведомлено об этом. По ее словам, «совершенно нет доказательств того, что правительство Украины было каким-то образом причастно к данной вылазке».

    В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и силовиками указал, что теракт совершен радикальными исламистами. При этом он заявил: «Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик».

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    26 марта 2024, 01:19 • Новости дня
    На Украине предложили создать концлагеря для уклонистов

    Tекст: Антон Антонов

    Место уклонистов – концлагеря и штрафбаты, заявил командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Леонид Маслов.

    Маслов в соцсетях заявил, что существование уклонистов злит его больше, чем все остальные проблемы Украины, будь то олигархи, коррупция или нарушение прав человека. Он призвал создать на Украине для уклонистов «институты принудительного труда на победу».

    Он подверг критике «уклонистов» из Верховной рады, которые не могут организовать учет и перепись населения вместо повесток и захвата людей на улицах. Маслов осудил «создание атмосферы безнаказанности» для уклонистов.

    Напомним, на западе Украины люди вышли на митинг против «бандитских методов мобилизации». Мобилизационная кампания на Украине провалилась.

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    26 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию

    Песков заявил о желании Запада с помощью Украины оставить Россию «на задворках»

    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят использовать Украину, чтобы сдержать Россию, оставить ее на задворках, а если получится, то и добить ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска, где у нее остались подруги детства. Из-за нынешних событий общение с ними на полтора года прекратилось, но затем возобновилось, когда «эти подружки уехали» с Украины в Европу, они «не хотят возвращаться». При этом Навка с подругами «пытаются обходить какие-то вопросы», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков также рассказал о «троюродных, четвероюродных» родственниках Навки на Украине, которым из-за этого родства пришлось столкнуться с «некомфортными условиями». «С ними она пока не общается, но я убежден, что и это общение со временем все равно наладится», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что нынешний период в истории двух стран является очень сложным. Россия принимает необходимые меры для защиты своего будущего и борется с государством, которое заразилось «бациллой неонацизма». Песков не сомневается, что после завершения этого периода народы России и Украины восстановят общение, и по меркам истории «это произойдет достаточно быстро».

    По словам Пескова, многие страны хотят способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Россия приветствует такой настрой, но, как подчеркнул Песков, решение украинской проблемы без участия России невозможно.

    По его словам, Украина стала инструментом в руках коллективного Запада для давления на Россию, попыток не только сдержать, но и «добить ее». России важно «прекратить процесс нанесения ущерба» ее безопасности и не допустить существования у своих границ враждебного государства с националистической идеологией.

    Он указал на намерения Украины силой вернуть Крым и подчеркнул, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое открыто заявляет о подобных планах. «Про новые регионы я даже не говорю», – сказал он. Обсуждать эти вопросы без участия России Песков считает абсурдным и бесперспективным.

    Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    25 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Силы России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, северо-западнее Вербового ВС России прорвали оборону ВСУ в нескольких местах и продвинулись на два километра, взяв не менее пяти опорников, причем противник понес большие потери в живой силе, передает ТАСС.

    Рогов добавил, в Работине силы России улучшили позиции по переднему краю, в районе Старомайорского также чуть продвинулись.

    Он отметил также, что в районе Пятихаток российские войска накрыли артиллерийским огнем и ФАБами большое количество живой силы противника.

    Ранее Рогов рассказал, что российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино.

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    25 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник в Одессе прогремел взрыв, об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги в Одесской области. При этом официальных комментариев от властей пока не поступало, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что энергоинфраструктура Одессы получила серьезные повреждения.

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    26 марта 2024, 06:36 • Новости дня
    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot

    Кулеба указал на отсутствие со стороны государств Запада решения передать Украине новые ЗРК Patriot

    Киев признал отсутствие у Запада намерений передавать Украине новые ЗРК Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сказал, что наблюдается «не просто желание, а решение» относительно передачи Киеву «новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    При этом у союзников Киева сохраняется «возможность» поставок «новых батарей ПВО класса Patriot», но «нет решения о поставках». Украина продолжает уговаривать другие страны передать ей больше комплексов Patriot.

    Напомним, Российская армия нанесла удары по Киеву. Два зенитных ракетных комплекса Patriot были поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве.


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    25 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    Британский эксперт: Россия показала НАТО готовность уничтожать F-16 на Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: Россия показала НАТО, что сможет уничтожить западные F-16 на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные своими действиями на Украине ясно дали понять НАТО, что способны нанести удары по истребителям F-16, если те будут размещены на украинских аэродромах, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, удар по аэродрому Староконстантинов, который планировался как место базирования F-16, может замедлить их поставки и служит предупреждением для стран НАТО о том, что если эти самолеты будут размещены на данном аэродроме, Россия нанесет по ним удар, передает РИА «Новости».

    Эксперт полагает, что Россия таким образом продемонстрировала альянсу «красную линию», которую НАТО не стоит переступать.

    Ранее сообщалось о налете ударных БПЛА, которые двигались в район аэродрома Староконстантинов.

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    25 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    Шведский профессор назвал политиков своей страны «детьми» по сравнению с Путиным

    Профессор Арнстберг: Шведские политики ведут себя как недоумки или просто лжецы

    Tекст: Вера Басилая

    Шведский профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV резко раскритиковал политиков своей страны, назвав их поведение «детским садом» по сравнению с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Арнстберг назвал шведских политиков недоумками и лжецами, обвинил их в недальновидности, непонимании причин российской спецоперации на Украине и игнорировании рисков членства в НАТО. По его словам, шведские политики принимают важные решения о будущем страны так, словно сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности, передает «Газета.Ru» со ссылкой  на SwebbTV.

    Профессор также выразил сомнение в целесообразности военной помощи Украине со стороны Швеции, заявив, что она не поможет Киеву добиться победы.

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны НАТО и ЕС должны быть готовы к затяжному конфликту с Россией.

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