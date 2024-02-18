У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре
ВКС России нанесли удар по базе ВСУ в городе Часов Яр Донецкой народной республики термобарической бомбой ОДАБ-1500, сообщают военкоры.
Согласно данным Telegram-канала Изнанка, удар был нанесен по дислокации ВСУ, который был замаскирован в жилой застройке города. Военкоры сообщают, что бомба была весом в полторы тонны, пишет «Российская газета».
Ранее Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки.