У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Минобороны опубликовало новое видео бегства подразделений ВСУ из Авдеевки
Российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ, которые пытаются спастись бегством из Авдеевки под огнем российских войск, следует из видео Минобороны России.
На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих украинских солдат, обочины дороги усеяны подбитой техникой ВСУ, передает РИА «Новости».
В то же время российские артиллеристы наносят поражение живой силе и технике ВСУ, которые пытаются сбежать из Авдеевки.
Ранее Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии города под контроль. Путин поздравил российских военных.