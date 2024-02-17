Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?38 комментариев
Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».
В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».
Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.
Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.