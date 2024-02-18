У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.2 комментария
Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского
Российские артиллеристы точными ударами нанесли поражение живой силе и технике, пытающихся спастись бегством из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского, следует из сообщения Министерства обороны России.
На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих.
В Минобороны отметили, что лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ.
Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.
Между тем в Кремле сообщили, что наступательные действия ВС России в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах.