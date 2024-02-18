Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки до приказа Сырского

В ВСУ сообщили о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

Генерал ВСУ Тарнавский сообщил о сдаче части украинских военных в плен при выходе из Авдеевки

Tекст: Валерия Городецкая

Тарнавский отметил, что при разработке плана учитывались различные сценарии и возможная смена оперативной обстановки. «И все же на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое число украинских военнослужащих попало в плен», – написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Командующий ВСУ не уточнил, сколько военных оказались в плену, но отметил, что Киев планирует обратиться в международные гуманитарные организации с целью их возвращения.

Ранее Главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД писала, какое значение имеет освобождение города.