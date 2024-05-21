Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, погибла женщина

Tекст: Ольга Никитина

Гладков написал в своем Telegram-канале, что в автомобиле находились водитель и трое пассажиров. Инцидент, уточнил он, произошел рядом с КПП поселка Октябрьский в Белгородском районе.

Погибшая женщина, по его словам, скончалась на месте от полученных травм.

По словам Гладкова, трое членов семьи погибшей женщины получили ранения. «Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой доставлена в областную клиническую больницу, свекр и муж с осколочными ранениями разных частей тела – в Городскую больницу №2 города Белгорода», – добавил он.

В Минобороны ранее сообщили, что российская система ПВО около 7.00 мск пресекла попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника на территории Курской области.