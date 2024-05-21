Мировые цены на нефть снизились на ряде факторов

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 снижалась на 0,56%, достигая 83,24 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,61%, до 78,81 доллара, передает РИА «Новости».

Между тем индекс доллара (курса к корзине валют шести партнеров США) растет на 0,07%. Его укрепление снижает спрос на сырьевые товары, в том числе и нефть, делая их менее доступными.

Кроме того, аналитики ждут заседания ОПЕК+ в начале июня, где будет определена политика в области добычи на вторую половину года. По данным Bloomberg, трейдеры полагают, что существующие ограничения сохранятся.

Также эксперты продолжают оценивать политические новости с Ближнего Востока, в частности, гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации при крушении вертолета.