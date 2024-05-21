Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.0 комментариев
Цены на нефть снизились
Мировые цены на нефть снизились на ряде факторов
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на ряде факторов.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 снижалась на 0,56%, достигая 83,24 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,61%, до 78,81 доллара, передает РИА «Новости».
Между тем индекс доллара (курса к корзине валют шести партнеров США) растет на 0,07%. Его укрепление снижает спрос на сырьевые товары, в том числе и нефть, делая их менее доступными.
Кроме того, аналитики ждут заседания ОПЕК+ в начале июня, где будет определена политика в области добычи на вторую половину года. По данным Bloomberg, трейдеры полагают, что существующие ограничения сохранятся.
Также эксперты продолжают оценивать политические новости с Ближнего Востока, в частности, гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации при крушении вертолета.