Если расколоть общество, придет третья сила – и заберет себе все

Была ли Индия захвачена Британией силой оружия? Отправляли ли короли туда корпуса и дивизии, проводились ли масштабные операции по покорению полуострова? Ничего этого не было. Во всяком случае, до введения прямого королевского правления. Но как же англичане заполучили субконтинент?



Индостан, кроме самого юга, контролировался в конце XVII – начале XVIII века моголами. Территория делилась на провинции-субы во главе с назначаемыми императором субадарами. Когда центральная власть несколько ослабла, появились земли под управлением наместников-навабов, обладавшие определенной автономностью от столицы.

Первые англичане прибыли вовсе не с военной, а с чисто коммерческой миссией. Проектом занималось АО «Ост-Индская компания», получившее в Англии монополию на торговлю с регионом. Пришельцы купили небольшие участки под фактории – порты с прилегающей территорией. Так появились Калькутта, Мадрас и Бомбей. Компания сразу же обзавелась на месте частной армией, состоящей по большей части из наемников-сипаев. Необходимость в ЧВК объяснялась тем, что на порты могут напасть голландцы, испанцы или французы из конкурирующих организаций. Время от времени наемническая армия сдавалась в аренду навабам, когда у тех случались стычки с соседями.

Через фактории проходила масса товаров: ткани, специи, драгоценные камни и жемчуга. Встречный поток был гораздо скромнее, в основном из Европы просто вывозилось серебро. Торговля обогащала и английских коммерсантов, и навабов, и верховную могольскую власть. Все были довольны. Под «колонией» в то время понималось удаленное поселение, где небольшая группа европейцев не без трудностей выживает, ничего более. Что-то типа «колонии на Марсе». Но дальше пошло интереснее.

В ходе в общем-то случайно завязавшейся в 1757 году небольшой войны между британской Калькуттой и Бенгалией ЧВК неожиданно даже для самой Ост-Индской компании одержала победу. Англичане посадили в Бенгалии марионетку в кресло правителя. И это стало началом конца. Именно в этот момент пришельцы почувствовали силу. Их частная армия было важным элементом игры. Но она пускалась в дело точечно, в самые критические моменты. В целом же игра велась гораздо изощреннее. Местные не знали еще поговорки «Если два шотландца ссорятся – значит, к одному из них вчера заходил англичанин». Когда узнали, было поздно.

Для внешнего наблюдателя все жители полуострова – индийцы. Внутри же это совершенно неоднородная масса, и языковой вопрос тут лишь одна из линий разлома. Ост-Индская компания использовала религиозное противостояние мусульман и индуистов. Использовала амбиции народности маратхи, которая подняла восстание против центра. Использовала противоречия между Югом и Севером, между отдельными регионами, между кастами. Использовалась вера одних, что они от рождения выше других. В дело шло всё.

Англичане сыпали соль на все раны, какие только нащупывали, а когда конфликтующие стороны достаточно ослабевали в противостоянии друг с другом, они приходили со своими сипаями как третья сторона – и забирали всё. Подмазанные военачальники и местные купцы вели игру против собственных собратьев. Если какой-то наваб осмеливался военным путем сопротивляться англичанам, затевался заговор, наваба скидывали, а новый правитель был уже полностью завязан на компанию. В ситуации выбора новых лидеров в провинциях англичане всегда пытались продавить своих кандидатов. Ну и, конечно, лесть и обещание будущих барышей – рядовой инструментарий колонизатора.

В результате за довольно короткий срок, всего несколько десятилетий, подконтрольные компании территории с нескольких небольших факторий расширились до трети субконтинента. Остальные земли бывшей Могольской империи признали свой вассалитет перед компанией.

Условия торгового сотрудничества для индийцев все время ухудшались. Заработали внутренние таможни, осложнявшие торговлю внутри полуострова. На землях компании шла сверхэксплуатация крестьян, регулярно случался голод. В конце концов какое-то самоуважение проснулось в тех самых наемниках, которые выигрывали для англичан войны – сипаях. Они подняли большое восстание, которое, однако, не было поддержано ни населением, ни по большому счету индийской верхушкой, уже спаянной с пришельцами. Зачинщиков привязали к пушкам и произвели залпы. Чтоб другим неповадно было.

Бунт, впрочем, стал отличным поводом для ликвидации компании. В Лондоне обратили наконец внимание на аморальность ее поведения. А также на то, что на протяжении всей истории существования ее «служащие» безбожно воровали и покупали на эти деньги места в Палате общин. Королева Виктория радостно объявила о введении прямого правления. Весь субконтинент был просто объявлен принадлежащим короне. Местную знать вписали в систему. На полуострове до конца колониального периода существовало 565 формально независимых государств с собственными не менее «независимыми» правителями – эти земли составляли 40% территории, на них проживало 23% населения.

Так практически без каких-то вложений, на штыках местных же наемников, а главное – с помощью интриг, Британия получила власть над 4,9 млн квадратных километров и 320 млн человек. На все про все ушло каких-то 120 лет. Тут-то и появились джентльмены, влачившие столь утомительное для них бремя белого человека, и подтягивавшие, по собственному мнению, индийцев до цивилизованного уровня.

К чему этот затяжной исторический экскурс, какое это имеет отношение к сегодняшнему дню? Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но можно ли ее подмять под себя на индийский манер? Представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, не обязательно британскую, которая пытается захватить описанным выше способом территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

Поищем подходящие линии разлома. Что годится в работу? Ну, допустим, «либералы». Для отвлечения внимания сойдет, конечно. Но в целом это слишком прямолинейная атака, тема отработала свое еще в 1990-х.

Продолжаем копать. Имеется культурно-религиозный фактор – тот же, что когда-то в Индостане. В России, согласно последней переписи, 20 млн людей исповедуют ислам, это около 13% населения. Для Ост-Русской компании перспективно было бы стравить их с 87%. Для этого надо, например, массово распространять через соцсети и мессенджеры фото с мусульманами, пришедшими на Рамадан к центральной мечети в Москве, сопровождая их едкими ксенофобскими комментариями. И среди самих мусульман всячески будировать эмоционально схожую ответную реакцию.

Отлично подходит для проработки тема миграции из Средней Азии. Тут совсем праздник – можно сделать даже несколько групп: местные, мигранты без гражданства, мигранты с гражданством. Распаляя пламя, заодно можно испортить отношения России с южными соседями, что также приближает к цели. Хорошо бы сформировать у местных убежденность в собственном превосходстве по отношению к мигрантам. Отличный пример, как это отработало – выращенная вера украинцев в то, что на северо-востоке от них живут орки, которые никогда не видели унитаза. Ровно такого же эффекта надо в идеале добиться и здесь.

Есть также национальные субъекты Федерации от Белого моря до Охотского. К сожалению для менеджеров Ост-Русской компании национализм тут не на высоте. Но можно ведь, приложив некоторые усилия, раскачать русский национализм – в ответ проснется и местный. Разрушительный потенциал с точки зрения географии.

Три эти направления могут взаимодополняться. Эффект синергии, так сказать. Я перечислю лишь то, что видно на самой поверхности. Можно использовать также поколенческие противоречия, тему Москвы и «замкадья», столиц и регионов. Работы у сотрудников нашей воображаемой компании море. Давить можно много на какие мозоли.

Но как давить? Влезем еще разок в шкуру противника. Что было бы эффективно? Сейчас, конечно, не XVIII век, в лобовую интриговать не пойдешь, приходится действовать через местных агентов влияния. Нужно вырастить таковых в информационном пространстве. Через них делаются вбросы, распаляющие конфликты. Параллельным сюжетом идут теракты руками максимально попадающих в образ персонажей, фиксируются таким образом нужные стереотипы. Забрасываются крючки о предательстве то тех, то этих. И точно такая же работа ведется и в других постсоветских странах, настраиваются друг против друга как народы, так и элиты. Находятся обиженные и обделенные, им называют виноватых. Полируется все в соцсетях, где поднимается волна ненависти у уже озлобленных людей.

Все сказанное вовсе не означает, что реальных вопросов по той же миграции нет. Как раз наоборот – если бы их не было, то и раскачивать было нечего. Сильно разгорается там, где уже лежит сухой хворост. Но стоит держать в голове существование той самой гипотетической Ост-Русской компании, для которой вполне нормальным является горизонт планирования в сто лет. И каждое событие оценивать на предмет того, не ее ли это рук дело.

Ибо если удастся разжечь у нас достаточно жаркие внутренние конфликты, в конце концов придет третья сила. Которая заберет себе всё. В полном соответствии с теорией игр.