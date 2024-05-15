Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

В министры обороны России президентом выбран абсолютно гражданский человек, экономист и доверенное лицо главы государства Андрей Белоусов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал этот выбор следующими словами: «...ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей».



Действительно, в современных условиях не получится побеждать без инноваций и передовых идей. Чтобы продвигать эти инновации, Белоусов подходит как мало кто другой. Он активно способствовал развитию российской отрасли беспилотных летательных аппаратов, не формально, а по-настоящему вникая в суть проблем. В том числе и работая с гражданскими волонтерами, продвигающими беспилотную тематику в СВО.

Белоусов несомненно честный человек, и по этой причине он всегда пользовался доверием президента. Он из тех, кто не боится доводить до руководства неприятную информацию, а это очень важно в том числе и для победы в ходе спецоперации. Ровно об этом Белоусов сказал во время своего выступления в Совете Федерации: «Я руководствовался принципом всегда, железобетонный принцип: ошибаться можно, врать нельзя».

Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. Задача министра обороны – не командовать войсками, за это отвечают Верховный главнокомандующий и Генштаб. Министр обороны осуществляет управление военным ведомством в интересах общества, обеспечивая его прозрачность для людей и управляемость для президента. Именно поэтому на этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

Задачи, стоящие перед новым министром обороны, имеют колоссальные масштаб и сложность.

Важнейшим является вопрос выстраивания взаимоотношений между Минобороны и оборонно-промышленным комплексом. Россия входит в эру тяжелого противостояния с Западом. В такой обстановке оборонка должна давать современное и эффективное оружие за вменяемую стоимость – и производить его быстро, качественно и в срок.



По военным расходам мы уже приближаемся к цифрам позднесоветского периода. А это значит, что нужны, во-первых, меры экономии, которые одновременно не дадут снизить объемы производства вооружений, а во-вторых, меры по коммерциализации вложений в военную промышленность.

Белоусов заявляет о необходимости обеспечить «полноценную интеграцию экономики вооруженных сил в общую экономику страны». «Задача эта непростая, комплексная, предполагает прежде всего оптимизацию военных расходов. Хочу подчеркнуть, оптимизация не означает огульное сокращение, оптимизация прежде всего означает повышение эффективности». По его словам, каждый рубль бюджетных средств должен приносить максимальный эффект.

Технологии, которые создает ВПК, должны иметь и коммерческое, то есть гражданское применение, а вливание денег в военное производство должно стимулировать экономику в целом. Именно поэтому требуется плотное взаимодействие Минобороны с гражданскими ведомствами: чтобы соблюдался принцип: «всё, что есть в стране эффективного, передового, всё должно работать на достижение победы, на обеспечение решения задач Вооруженных сил».

Не исключено, что потребуется обновление нормативной базы в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания новых технологий и оружия. Без участия министра обороны всего этого сделать нельзя. Здесь как раз и уместна такая кандидатура, как Белоусов, организатор-экономист.

И конечно, по словам самого Белоусова, «идет специальная военная операция, и все самые насущные текущие вопросы связаны с этим». Ключевой задачей остается «достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть, с минимальными человеческими потерями».

Были обозначены и приоритеты, связанные со спецоперацией: «Речь идет о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, средств связи, беспилотников, средств РЭБ и так далее».

Белоусов говорит не только о том, чтобы снабдить армию всем необходимым, но и о том, чтобы войска всем этим в полной мере воспользовались: «Ситуация, связанная с применением новых технологий, меняется буквально еженедельно, и нам здесь нужно не просто учиться, нам нужно упреждать противника».

Иначе говоря, на своем месте сегодня каждый должен сделать всё для победы России в спецоперации. И этот принцип Белоусов декларирует прежде всего для себя: «Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач».