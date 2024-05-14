  • Новость часаРоссийские войска освободили Бугроватку в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск
    Арестован глава управления кадров Минобороны Кузнецов
    Российские военные взяли в плен более 60 националистов из «Кракена»
    Вучич объяснил, почему решил встретиться с Кулебой и супругой Зеленского
    Российские войска взяли под контроль западную и северную части Волчанска
    Руководство ВСУ сбежало из Купянска
    В Тбилиси обвинили глав МИД ЕС в попытке радикализации ситуации в Грузии
    Эксперт: Отказом от российского урана США провоцируют рост мировых цен
    Украинский политик назвал подрывников «Северных потоков»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    2 комментария
    Игорь Перминов Игорь Перминов Как главный русофоб Болгарии стал посмешищем

    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Евровидение» пришло к сатанизму

    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

    26 комментариев
    14 мая 2024, 13:12 • Вопрос дня

    За что теперь будет отвечать Сергей Шойгу?

    За что теперь будет отвечать Сергей Шойгу?
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Военно-промышленная комиссия (ВПК), работу которой теперь будет курировать экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, обеспечивает потребность государства в оборонной продукции, занимается разработкой, поставкой, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники.

    Бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен на должность секретаря Совбеза и будет одновременно курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и являться заместителем президента в Военно-промышленной комиссии (ВПК). О соответствующем решении сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны», – такими словами Дмитрий Песков описал новые полномочия Сергея Шойгу.

    Особо стоит отметить участие Шойгу в работе Военно-промышленной комиссии. Военно-промышленная комиссия РФ (ВПК) играет ключевую роль в управлении и координации оборонной промышленности страны. Ее история началась еще в 1957 году, когда была создана Государственная комиссия Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

    Вплоть до распада Советского Союза в 1991 году эта комиссия формировала стратегию и тактику развития оборонных отраслей и составляла перечень необходимого вооружения и военной техники. В ее составе были руководители промышленности, инженеры и офицеры полигонов. В разные годы ее возглавляли Дмитрий Устинов (1957–1963), Леонид Смирнов (1963–1985), Юрий Маслюков (1985–1988; 1991) и Игорь Белоусов (1988–1990).

    Летом 1999 года, основываясь на советском опыте, в руководстве страны сформировали Комиссию правительства РФ по военно-промышленным вопросам. Соответствующее постановление выпустило российское правительство. Возглавлял данную комиссию премьер-министр России. В 2006 году она была переименована в Военно-промышленную комиссию Российской Федерации. Первоначально комиссия разрабатывала предложения по улучшению оборонной сферы и координировала действия различных ведомств, но вскоре ее задачи расширились до непосредственной реализации военно-технической политики.

    С 2007 года ВПК получила право формировать государственный оборонный заказ, а с 2014 года, по указу президента России, она стала подчиняться непосредственно главе государства. С 2006-го до конца 2011 года комиссию возглавлял заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов, а затем вице-премьер Дмитрий Рогозин, который оставался на этом посту до 2018 года. До 2022 года Военно-промышленную комиссию РФ возглавлял заместитель председателя правительства Юрий Борисов, а в июле 2022 года его заменил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

    Сегодня ВПК координирует работу госорганов, оборонных предприятий и научных организаций, чтобы все вместе работали на укрепление обороноспособности России. Комиссия отвечает за разработку, производство, модернизацию и утилизацию оружия и военной техники, а также за обеспечение безопасности страны. Комиссия помогает определять стратегические направления развития оборонной промышленности, стимулирует инновации и развитие новых технологий. Говоря в целом, комиссия определяет (рекомендует), какие виды вооружений и военной техники необходимы России, в каком количестве и почему. От нее в значительной мере зависит то, как выглядит гособоронзаказ.

    ВПК также играет важную роль в экономике, помогая определять направления развития высокотехнологичных отраслей и создавая высококвалифицированные рабочие места. Она обеспечивает взаимодействие различных ведомств и организаций, что гарантирует целесообразное использование ресурсов и выполнение проектов в соответствии с национальными приоритетами.

    Кроме того, комиссия принимает участие в международном военно-техническом сотрудничестве и экспорте военной продукции, что укрепляет позиции России на мировой арене. Военно-промышленная комиссия – это ключевой инструмент управления оборонной промышленностью России, поддерживающий высокий уровень обороноспособности, национальную безопасность, экономическое благополучие и международный статус страны.


    Главное
    В ДНР ликвидировали командира «Азова» Плитуса
    Буданов счел критичной ситуацию для ВСУ в Харьковской области
    Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot
    Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА
    Студента МГУ отчислили за сбор денег для ВСУ
    Андрея Макаревича решили проверить на экстремизм
    Американца арестовали в Москве за оскорбление полицейских по-английски

    США нашли нового газового врага в Европе

    Американская пресса выступила со знакомыми обвинениями – только теперь они озвучены в адрес другого поставщика газа в Европу. Под удар попала Норвегия, которая перехватила «газовую корону» Газпрома – и тут же стала самым «монопольным» поставщиком газа. В чем же именно провинилась Норвегия по версии США? Подробности

    Перейти в раздел

    Белоусов сделает Минобороны инновационным

    Владимир Путин выдвинул кандидатуру вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Министерства обороны. Назначение «гражданского лица» руководителем военного ведомства вызвало бурную реакцию не только в российской экспертной среде, но и среди западных СМИ. Специалисты уверены, что Белоусов выведет Минобороны на принципиально иной уровень эффективности. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает буферную зону на харьковском направлении

    Активизация боевых действий в Харьковской области обернулась для Украины несколькими скандалами. Среди них – публичные обвинения в адрес Зеленского из-за отсутствия полноценной линии обороны под Харьковом. Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, ВСУ на этом направлении решили превратить города Слобожанщины в аналоги Авдеевки и Артемовска. Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв под Харьковом вызвал на Украине отставки, слухи и срочную переброску войск

    Идущее вот уже несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине. Главный скандал оказался связан с состоянием оборонительных сооружений. Что говорит о происходящем киевская пропаганда, каковы настроения людей в Харьковской области и какой эффект на ВСУ уже оказали действия России близ Харькова? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............