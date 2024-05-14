Белоусов заявил о готовности пожертвовать жизнью на посту министра обороны

Tекст: Валерия Городецкая

«Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач», – сказал он на пленарном заседании Совета Федерации.

Он добавил, что руководствуется принципом «ошибаться можно, врать нельзя», передает ТАСС.

Ранее Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России.