Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Белоусов заявил о готовности пожертвовать жизнью на посту министра обороны
Кандидат на пост главы Минобороны Андрей Белоусов заявил, что после назначения на эту должность готов приложить все силы, здоровье и при необходимости жизнь для решения стоящих перед ведомством задач.
«Я полностью осознаю свою ответственность перед страной, перед российским народом, перед президентом Российской Федерации в соответствии с планируемым назначением. Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач», – сказал он на пленарном заседании Совета Федерации.
Он добавил, что руководствуется принципом «ошибаться можно, врать нельзя», передает ТАСС.
Ранее Белоусов указал на проблемы с комплектованием ВС России.